新年換新鈔 1月20日起跑

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
中央銀行昨（9）日宣布，今年新鈔兌換日落在2025年1月20日至1月24日。聯合報系資料照
中央銀行昨（9）日宣布，今年新鈔兌換日落在2025年1月20日至1月24日。聯合報系資料照

中央銀行昨（9）日宣布，今年新鈔兌換日落在2025年1月20日至1月24日，計五個營業日，民眾可以到八家金融機構，共計456家分行與郵局換新鈔。其中，在每個兌換新鈔地點，100元券每人限兌100張，200元等其餘各面額鈔券酌量供應。

央行指出，為便利民眾春節前兌換新鈔，今年依舊洽請臺灣、土地、合作金庫、第一、華南、彰化（2801）、臺灣中小企業銀行及中華郵政等八家金融機構提供服務。

其中七家銀行的373家指定兌鈔分行，及中華郵政位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。央行指出，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有限額；民眾若無法充分兌得所需新鈔，可洽鄰近兌換地點辦理。

央行指出，為加強服務民眾，「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動App上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置，並建議民眾可以用數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包。

央行 換新鈔 郵局

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