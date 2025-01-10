蛇年美元優存 高利拚場

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

辛苦整年終於到了領年終的日子，銀行也提供蛇年美元高利定存，王道銀行（2897）則提供新開戶者1個月期美元定存年利率10%優惠利率；凱基銀推出美元換匯優存活動，享7天期定存年息高達8.88%；中信銀行美元3萬元以上即可享有年息最高5.2%優惠；渣打銀則提供最高年利率達5%的優惠，讓民眾在新的一年存財氣。

王道銀行即起至3月31日止，新戶自開戶日起至4月30日止，可享1個月期美元定存年利率10%優惠利率。

將來銀行同樣針對新戶於開戶成功當日於該行App開立美元專案定存，可享1個月期年利率10%優惠。

凱基銀行即日起至24日止，客戶可透過行動銀行App、客服、分行申辦，單筆最低起存5,000美元，最高可享3個月期5%的優惠利率。

台新銀行即日起至1月24日針對持有Richart台外幣帳戶的客戶，以新資金承作美元定存，可享1個月期定存年利率5.2%、3個月期年利率5%、6個月期4.6%優惠。

中信銀行即日起至2月14日推出「外幣新錢定存優利專案」，其中美元外幣定存專案，3萬美元以上即可享1個月期年利率5.2%、3個月期5%、6個月期4.2%優惠。

中信銀行 定存

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