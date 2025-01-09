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16年來最冷11月！房市管制讓國銀新增放款量大縮水

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

央行祭不動產管制措施，衝擊國銀中小企業放款動能。據金管會統計，2024年11月底國銀對中小企業放款餘額10兆2,668億元，月增僅1億元，寫16年同期新低量，年增5.95%是近9個月低點，金融圈指出，中小企業的建商占比大，國銀續緊縮土建融、建商營運周轉金下，12月放款動能也恐旺季不旺。

據金管會數據顯示，11月單月土銀、台銀對中小企業放款，各月減93億元和22億元，累計前11月各減少369億元和217億元，分居整體國銀衰退前兩大，顯示這波房市管制措施，已讓土建融量大的土銀、台銀大減降。

銀行局主秘王允中說，11月國銀中小企業放款月增量縮，有兩大主因，一、11月銀行建案交屋、聯貸案、周轉金還款較多，二、中小企業成長，改歸類為大企業放款，母數自然減少。

銀行圈則認為，2024年9月央行再度調升存準率，緊縮市場資金，也宣布加碼房市管制力道，衝擊中小型建商，加上各銀行持續管控不動產水位，第4季是國銀傳統衝放款旺季，恐旺季不旺。

金管會公布國銀對中小企業放款狀況。以各季度放款量能來觀察，2024年首季放款量增加994.1億元，第2季放款大爆量，一口新增2,168.4億元達顛峰，第3季略趨緩，新增量降到1,785.3億元。

10月月增55億元已是近8年同期新低，11月進一步大縮水，月增1億元，是2024年新低量更寫16年同期新低水準。前波低點是金融海嘯2008年11月，當時月減262.75億元。

10~11月兩個月國銀對中小企業放款僅增加56億元，第4季新增放款量將是全年度最低點，2024年全年新增放款量恐落在5,000億元左右。

但因2024年前三個季度，放款量大增加持，使累計前11月新增放款量仍有5,004億元，連續三個月提前達到全年4,200億元新增放款目標值，達標率1.19倍，也是史上同期第四大量，前三大是2020年、2021年及2022年。

史上前11月最大量是2020年新增放款7,823億元，2021年前11月新增7,584億元次之，2022年前11月新增5,259.8億元位居第三，主因是當時政府推出紓困、振興貸款等疫情紅利推升所致。

2024年前11月增加放款量最多的前五家銀行，永豐銀大增772億元居首，中信銀、彰銀（2801）、北富銀和玉山銀都約增加416~444億元之譜，顯示民營銀行對中小企業放款最積極。

中小企業 建商

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