惠譽確認永豐金評等 將京城銀列入正向評等觀察名單

永豐金（2890）將收購京城銀（2809），惠譽信評9日確認永豐金與永豐銀行發行人違約評等、個別實力評等以及國內評等；展望穩定。同時將京城銀的發行人違約評等與國內評等列入正向評等觀察名單。

永豐金及永豐銀的評等反映惠譽認為其收購京城銀的計劃對信用體質的影響為中性。以截至2024年第3季底擬制性基準衡量，京城銀將占銀行合併後個體總資產12%。此交易案須待3月3日的臨時股東會通過，以及後續金管會核准。永豐金計畫以借款與發行新普通股各占一半的方式作為交易資金。交易將分兩階段執行，第一階段係於2025年底前將京城銀併入永豐金；第二階段於2026年底前將京城銀併入永豐銀。

惠譽預測，永豐金收購京城銀時，普通股雙重槓桿比率將暫時升至約122%（2024年第3季為112%）。惠譽預期，永豐金憑藉穩定的獲利能力、保留盈餘及穩定的股利發放，將於一年內將該比率降至120%以下。永豐金歷來持續地將普通股雙重槓桿比率維持在120%以下的較低水準（2020至2024年第3季為112%至114%）。

永豐銀的業務狀況為bbb+，反映其在台灣高度分散的銀行體系中擁有充足的市場地位。若以擬制性基準衡量，合併後個體的存款市占率於2024年第3季底將為4.3%，相較於永豐銀的3.8%。

惠譽將永豐銀的風險概況分數自bbb+調整至a-，展望為穩定，反映該行風險控制穩健且有助緩解其高於同業的中國大陸相關曝險。資產品質分數自a-調整至a，展望穩定，主要基於永豐銀的放款品質和備抵呆帳提存水位持續優於同業。

惠譽預測，2025年永豐銀核心獲利能力將大致維持穩定。換匯交易收入可能會因2024年的高基期微幅下降，但海外放款利息收入增加、放款穩定成長和手續費收入提升可能抵銷部分跌幅。由於京城銀的外幣債券部位較高且利差優於永豐銀，合併後營業獲利占加權風險性資產比率於2026年可能會上升至1.5%。

惠譽認為，台灣充沛的系統流動性及合併後的適度成長將有助於該行維持穩健流動性。截至2024年第3季底，永豐銀的存放比維持在73%的良好水準；美元存放比也在低於50%較低水準。惠譽預計，合併後的流動性仍將保持良好水準─京城銀的存放比於2024年第3季底為77%。合併後個體的存款市占率將自3.8%上升至4.3%。在高度分散的台灣銀行系統中，存款市占率此等增加屬顯著升幅。

永豐銀和永豐金的國內長期評等為台灣國內評等範疇中較高者，反映其相較國內同業非常低的違約風險。其國內評等之穩定展望與其長期發行人違約評等一致。國內評等確認反映惠譽認為其信用體質並無變化。