快訊

強烈大陸冷氣團發威！2地低溫、短暫飄雨 這兩天恐跌破10度

派偉俊出手！周杰倫6.6億豪宅絕景曝光 6百萬人都瘋了

聽新聞
0:00 / 0:00

央行蛇年套幣熱銷、已經達八成 央行：成績不錯

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
2025蛇年紀念套幣今天開放臨櫃購買，讓喜愛收藏套幣的民眾排隊購買。記者潘俊宏／攝影
2025蛇年紀念套幣今天開放臨櫃購買，讓喜愛收藏套幣的民眾排隊購買。記者潘俊宏／攝影

中央銀行蛇年生肖套幣9日實體通路開賣，成績不錯。央行發行局局長鄧延達表示，實體通路開賣4萬套，已經賣出3.1萬套，網路預購的4萬套部分、則成功銷售3.33萬套，總計要發行8萬套，銷售成績已經達到八成，「成績不錯」，目前蛇年生肖套幣還剩約1.5萬套，台銀各分行還買得到。

央行發售「乙巳蛇年生肖紀念套幣」，銷售數量為8萬套，「網路預購」及「臨櫃銷售」各配售4萬套，每套售價新臺幣1,900元；網路預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購2套。

網路預購在去年12月20日到12月26日，因為需求套數逾8萬套，超過4萬套配售額度，採用抽籤程序，中籤數量4萬套，繳款率83％，網路預購約銷售3.33萬套。

9日為台銀分行開放實體套幣臨櫃購買的首日，銷售成績也不錯，實體通路銷售總數4萬套，已經賣出3.1萬套，銷售數字還再陸續回傳增加，未來也不排除增加網路預購的銷售數量。

根據央行過往發行生肖套幣經驗，龍年最受歡迎，虎年與馬年也相當受歡迎，蛇年有小龍年之稱，也相當受歡迎。

台銀 央行

延伸閱讀

靈蛇吸睛！央行蛇年生肖套幣已售8成 分行還剩1萬多套

MIKIMOTO生肖胸針迎來全新金蛇白蛇 如意結新作金圓滿

影／蛇年套幣臨櫃開賣 民眾5點排隊搶頭香

今年乙巳年有4生肖要安太歲 有用沒用？命理師說原委

相關新聞

轉虧為盈！新光金全年大賺206億元、寫歷史次高 EPS 1.26元

新光金控（2888）9日公布2024年12月自結損益，單月合併稅後純益11.17億元，由虧轉盈，全年累計合併稅後純益達2...

夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單

桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得高達1.1億元，地...

靈蛇吸睛！央行蛇年生肖套幣已售8成 分行還剩1萬多套

中央銀行蛇年生肖套幣9日實體通路開賣，4萬套賣出3.1萬套，銷售成績連央行也覺得不錯，網路預購的4萬套部分，成功銷售3....

房市管制衝擊 國銀中小企放款前進受阻創新低

房市管制已衝擊國銀中小企放款成績？金管會今日公布最新的中小企業放款統計，截至去年11月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達...

惠譽確認永豐金評等 將京城銀列入正向評等觀察名單

永豐金（2890）將收購京城銀（2809），惠譽信評9日確認永豐金與永豐銀行發行人違約評等、個別實力評等以及國內評等；展...

央行蛇年套幣熱銷、已經達八成 央行：成績不錯

中央銀行蛇年生肖套幣9日實體通路開賣，成績不錯。央行發行局局長鄧延達表示，實體通路開賣4萬套，已經賣出3.1萬套，網路預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。