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央行蛇年套幣熱銷、已經達八成 央行：成績不錯
中央銀行蛇年生肖套幣9日實體通路開賣，成績不錯。央行發行局局長鄧延達表示，實體通路開賣4萬套，已經賣出3.1萬套，網路預購的4萬套部分、則成功銷售3.33萬套，總計要發行8萬套，銷售成績已經達到八成，「成績不錯」，目前蛇年生肖套幣還剩約1.5萬套，台銀各分行還買得到。
央行發售「乙巳蛇年生肖紀念套幣」，銷售數量為8萬套，「網路預購」及「臨櫃銷售」各配售4萬套，每套售價新臺幣1,900元；網路預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購2套。
網路預購在去年12月20日到12月26日，因為需求套數逾8萬套，超過4萬套配售額度，採用抽籤程序，中籤數量4萬套，繳款率83％，網路預購約銷售3.33萬套。
9日為台銀分行開放實體套幣臨櫃購買的首日，銷售成績也不錯，實體通路銷售總數4萬套，已經賣出3.1萬套，銷售數字還再陸續回傳增加，未來也不排除增加網路預購的銷售數量。
根據央行過往發行生肖套幣經驗，龍年最受歡迎，虎年與馬年也相當受歡迎，蛇年有小龍年之稱，也相當受歡迎。
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