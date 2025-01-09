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轉虧為盈！新光金全年大賺206億元、寫歷史次高 EPS 1.26元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金控。圖/聯合報資料照片
新光金控。圖/聯合報資料照片

新光金控（2888）9日公布2024年12月自結損益，單月合併稅後純益11.17億元，由虧轉盈，全年累計合併稅後純益達206.07億元，寫歷年次高紀錄，每股稅後純益（EPS）為1.26元。

旗下主要子公司新光人壽12月稅後純益2.9億元，由虧轉盈，全年累計稅後純益為103.8億元，每股稅後純益1.31元。

新光金表示，12月台幣匯率續貶，新光人壽雖有產生匯兌利益，但因12月已獲金管會核准開始採用外匯價格準備金新制，因此匯兌利益無法反映於獲利，須全數增加提存至外匯準備金，本月提存外匯準備超過42億元，目前外匯準備金餘額已超逾450億元，大大提升抵禦匯率波動的能力，也增加匯率策略的操作彈性。

新光金強調，外匯價格準備金新制的採用，在短期內雖然無法立即貢獻獲利，但長期而言，可優化避險成本，並實質節省傳統避險成本的支出。另外，新壽在投資操作方面，維持高度機動性，關注市場趨勢審慎布局，因此在12月並未積極實現資本利得。

在業務方面，新光人壽延續業績競賽月的業務動能，12月單月初年度保費再度突破100億元，累積全年初年度保費達642億元，年成長65.1%。保險本業持續穩健發展，聚焦外幣保單及價值型商品銷售，以控管避險成本、強化資產負債配合及累積合約服務邊際（CSM）。外幣保單動能強勁，銷售金額較2023年成長102.7%達436億元，占初年度保費比重68%。

子公司新光銀行12月稅後純益為5.8億元，月增1.6%，全年稅後純益達72.2億元，獲利創新高。其中基礎利益表現穩定，淨手續費收入年成長26.5%、淨利息收入年成長8.2%。

子公司元富證券12月獲利達2.7億元，2024年在經紀業務穩定發展及自營操作得宜之下，經紀手續費收入及自營投資收益分別成長37%及29%，全年累積稅後純益達34億元，獲利亦創歷年次高，較2023年成長36.2%

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