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上海商銀2024年賺進133億元 EPS 達2.76元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

上海商銀（5876）公告去年12月自結稅後純益14.54億元、月增三成；累計2024全年稅後純益133.73億元、年減22%，每股盈餘（EPS）達2.76元。

上海商銀上月獲利回歸正常，全年則因提存備抵呆帳增加影響致獲利衰退，不過，今年以來手續費收入動能強勁，全年成長超過四成，表現在財管方面保險商品銷售亮眼。

上海商銀日前法說會提到股利政策將盡量維持過去60%配發比例。近三年皆配發現金股利1.8元。

上海商銀 股利

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