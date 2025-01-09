上海商銀2024年賺進133億元 EPS 達2.76元
上海商銀（5876）公告去年12月自結稅後純益14.54億元、月增三成；累計2024全年稅後純益133.73億元、年減22%，每股盈餘（EPS）達2.76元。
上海商銀上月獲利回歸正常，全年則因提存備抵呆帳增加影響致獲利衰退，不過，今年以來手續費收入動能強勁，全年成長超過四成，表現在財管方面保險商品銷售亮眼。
上海商銀日前法說會提到股利政策將盡量維持過去60%配發比例。近三年皆配發現金股利1.8元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言