高雄銀2024年稅後純益年增11% EPS 0.55元
高雄銀行（2836）９日自結2024年12月單月合併稅前盈餘1.12億元，稅後純益0.8億元，因增加提存備抵呆帳導致12月單月稅後獲利月減約26%，高雄銀累計2024年全年合併稅前盈餘13.14億元，累計稅後純益9.61億元，稅後純益年成長11%，凸顯去年初大舉增資5億股效益發揮，累計全年每股稅後純益（EPS）為0.55元。
不過，由於現金增資擴大資本額影響EPS遭稀釋，因此高雄銀雖然2024年累計稅後純益較前年成長，但股本膨脹下EPS仍是相對前年下滑。
高雄銀日前法說會即表示，2024年三大淨收益主幹均呈現雙位數成長，也就是利息淨收益、手續費淨收益與財務操作淨收益，三項收益都比上年度成長超過一成。且在股本擴充下，2024年存放款業務動能大幅成長，去年第3季單季放款平均餘額2,167億元，較去年同期增加357億元，年增19.72%；存款平均餘額2,830億元，較去年同期增加376億元，年增15.32%，授信業務成長也帶動相關手續費收益增加。獲利增長高雄銀也趁勢拉高提存備抵呆帳改善資產品質。
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