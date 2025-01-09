金管會調查近年來第三起行員勾結詐團案 最快春節後決定開罰金額

金管會銀行局今日指出，繼二家民營銀行之後，現在正調查另件新的行員勾結詐團向客戶詐騙案，據了解，這家銀行就是在去年10月被桃園地檢署偵辦行員涉詐事件的台灣銀行，由於先前二家民營銀行因為行員勾結詐團，而分別被金管會開罰2000萬元、1200萬元，因此，台銀這次的罰單金額，也可能達千萬元之上。

台灣銀行是在2024年10月被桃園地檢署調查上述詐騙案。經過桃檢調查，律師游光德涉嫌擔任詐騙集團的首腦，勾結在台灣銀行的放款部跟外匯部任職的一對行員夫妻檔，因為投資詐騙而受害的人數共有179人，並且已將大批款項透過虛擬貨幣洗錢到境外，金額高達一億元，桃園地檢署在偵結調查之後，已經向該律師求刑13年、對郭、黃二人各求刑9年跟6年，並且已經申請法院裁定沒收他們的高雄跟北市房產。

銀行局主秘王允中今日在金管會例行記者會上坦言，繼前面二家民營銀行已裁罰銀行勾結詐團行騙的案件之後，現在的確正在處理新的行員勾結詐團案；據了解，金管會已對台銀全面查處，並且要台銀赴金管會作陳述意見，最快農曆年後應會確定開罰金額。