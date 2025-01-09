靈蛇吸睛！央行蛇年生肖套幣已售8成 分行還剩1萬多套

中央銀行蛇年生肖套幣9日實體通路開賣，4萬套賣出3.1萬套，銷售成績連央行也覺得不錯，網路預購的4萬套部分，成功銷售3.33萬套，成績也很不錯。央行表示，今年蛇年生肖套幣共計發行8萬套，銷售成績已達8成。央行發行局長鄧延達說，可能今天天氣比較冷，如果天氣好，可能買氣會更好。

鄧延達說，蛇年生肖套幣在網路銷售通路有4萬套，登記預購人數2萬9千多人，需求套數8.4萬套，因為超過4萬套，所以進行抽籤程序，中籤數量是4萬套，但繳款率83.4％，因此網路預購的銷售量約3.33萬套。

今（9）日是台銀分行開放臨櫃購買第1天，鄧延達說，即使天氣很冷，但買氣還不錯，實體通路總數4萬套，已賣出3.1萬套，因為是在分行銷售，銷售數字還會陸續回傳增加。目前蛇年生肖套幣還剩約1.5萬套，台銀各分行還買得到。

鄧延達表示，由於網路預購通路的需求還滿大的，因此未來生肖紀念套幣銷售通路可能會增加在網路的銷售數量。

蛇年後就是馬年，根據央行發行生肖套幣的經驗，龍年是最受歡迎，虎年及馬年也很受歡迎，可以預期明年的馬年生肖套幣又是搶手的紀念商品。