合庫金去年全年賺進197億元、年增一成 EPS 1.26元

合庫金（5880）去年12月自結稅後純益8.49億元，累積2024全年稅後純益達197.4億元、年成長10.4%，EPS為1.26元。成長動能來自於核心子公司合庫銀行的手續費收入及金融商品換匯收益，其中財富管理手收年增達四成，保險及理財銷售亮眼。

合庫金獲利主體合庫銀行單月稅後純益9.59億元，年增79％；累計稅後純益189.51億元、年成長16.2％。去年12月，在兼顧獲利之下繼續提升資產品質，逾放比降至0.16％，備抵呆帳覆蓋率更上升到709.9%。且全年呆帳提存費用仍較上年度減少。

其他子公司方面，票券及證券子公司有進行債券部位調整致單月轉虧，惟處分後得以減少利差損情形並重新布局，合庫票券全年稅後純益6,500萬元、合庫證券稅後純益2.18億元。合庫人壽獲利12億元仍穩健，表現較上年度持平。