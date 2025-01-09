國泰金2024稅後淨利創歷史次高達1112億元 年增116%

國泰金控今日發布去年全年獲利，全年稅後淨利1111.9億元，EPS達7.28元，累計稅後淨利及EPS皆創歷史次高紀錄，不過由於韓圜因為先前韓國總統尹錫悅所引發的政治風暴，而對國泰人壽避險部位產生衝擊，而使國壽12月出現稅後36.1億的單月虧損，因此也使國泰金12月單月稅後淨損19.1億元，全年獲利則為671.8億元。而2024年整體來看，國泰金旗下子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高紀錄，另外，國泰金和國泰人壽累計稅後淨利則創歷年次高。

國泰人壽指出，由於韓圜因韓國政治風暴而遽貶5.4%，不利國壽的替代避險表現，但國壽也強調，12月避險成本偏高乃受短期事件衝擊所致，韓圜劇烈波動應屬短期一次性偏離，不影響後續避險操作；另一個影響損益的原因則是年終獎金較2023年大增，國壽指出，2024年創下全年新契約CSM (Contractual Service Margin) 900億元的歷史新高，將使國泰人壽於2026年接軌時有更充足的CSM餘額反映於財報，並帶動全公司年終獎金金額創下歷史新高，致單月費用大幅增加，不利損益表現。

國泰人壽也統計，全年初年度保費(First Year Premium)年成長16%至1541億元，初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)亦大幅成長22%至578億元，皆穩居業界第一。其中，A&H商品全年FYP大幅成長31%達128億元，並帶動新契約CSM創下900億元的歷史新高。

對於韓圜因政局動盪單月重貶5.4%造成的避險衝擊，國壽進而分析，在此同時，台幣因出口商拋匯需求支撐走勢仍相對穩健，因此更不利一籃子貨幣操作及避險成本，進而壓抑12月獲利表現；另經常性收益持續挹注，則有助緩和匯率波動對損益的影響。截至12月底，外匯價格變動準備金餘額逾275億元，可為未來匯率波動提供充分緩衝，並保持外匯管理彈性。在資本方面，12月淨值比約9%，RBC約350%。

國壽接著指出，保險業務方面，12月FYP及FYPE分別為307億元及74億元，皆穩居業界第一。整體FYP月成長57%，年成長313%。受惠市場環境持續樂觀態度，帶動美元傳統理財型商品以及投資型商品銷售熱度，美元傳統理財型商品FYP月成長約10%，投資型商品FYP更有月成長116%。其中國壽特別指出，11月底推出包含12項特定傷病保障的「滿溢寶特定傷病定期健康保險(定期給付型)(外溢型)」，提供高齡人口結構下常見的阿茲海默氏症以及巴金森氏症等疾病保障，亦可選擇特定傷病保險金分期給付，滿足後續照護保障需求，促使A&H商品銷售動能穩健提升，單月FYP月成長32%。

國泰世華獲利2024年亦續創歷史新高，全年稅後淨利383.4億元，年成長逾3成。國泰世華銀指出，2024年放款動能強勁且債券部位擴大，全年淨利息收入達雙位數成長，且在財管、信用卡海外消費帶動之下，全年淨手續費收入年成長逾3成。主力信用卡產品CUBE卡累計流通卡數逾600萬張，動卡率亦表現良好。截至12月底逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1445%。

國泰產險12月稅後淨利2.0億元，全年稅後淨利創新高達27.0億元，除維持既有業務動能及開發未投保的火險市場外，更佈局具成長力的產業及政府重大工程建設，全年簽單保費維持雙位數成長。12月份簽單保費31.7億元，全年簽單保費達367.5億元，年成長13%。包括車險掌握購車、換車客群，全年簽單保費年成長9%；商業保險業務的火險持續布局前瞻性業務、工程險積極參與綠能及公共工程，全年簽單保費分別年成長13%及73%。

國泰證券全年稅後淨利41.8億元，亦創下全年獲利歷史新高，主因台股及複委託市場強健成長，國泰證券指出，2024年證券開戶數年成長25%、台股累計經紀市佔率達4.17%，都創下歷史新高。此外，複委託成交量大幅成長81%，市佔連續9年市場第一名。

國泰投信稅後淨利亦創歷史新高達24.4億元，年成長38%，目前總管理資產規模為新台幣2.24兆元。