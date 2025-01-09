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夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台灣銀行獲利大爆發。（本報系資料庫）
台灣銀行獲利大爆發。（本報系資料庫）

桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得高達1.1億元，地檢署已偵結起訴；據了解，金管會已全面查處台銀，並請台銀做陳述意見，台銀挨罰的機率極高。

台銀是近三年來，第三件有金融行員涉嫌勾結詐團的案例。與前兩件民營銀行行員勾結詐團相較，台銀此案件是行員自組詐騙集團，比前兩案行員被詐團吸收，情節更重大。

據金管會資料顯示，前兩件民營銀行行員勾結詐團，各挨罰2000萬元和1200萬元，都屬重大裁罰案，情節更重大的台銀行員自組詐團，罰鍰恐千萬元起跳。

銀行局主秘王允中坦言，2023年至今，有三家銀行行員涉及詐騙，其中兩家民營銀行都已經處分了，另一家正在做查處。

金管會日常監理或實地檢查有發現行員有犯罪會移送，若相關行為進入司法，由司法檢調偵辦，就不會移送，若發現銀行有違規，就會依法核處。

桃園地檢署是在2024年調查發現，游姓律師與台灣銀行郭姓、黃姓行員等人共組詐欺集團，藉由設立人頭公司透過虛擬貨幣洗錢，游姓律師還教導假幣商逃避查緝，將鉅額詐欺所得透過虛擬貨幣匯往境外。

桃檢調查，游姓律師在集團中擔任首腦，郭姓、黃姓行員則利用金融專業背景規避洗錢防制通報，並吸收從事虛擬貨幣交易的楊男，利用彭男、胡男、張男等人成立人頭公司，開立帳戶作為洗錢之用。

桃檢調查，該集團自2023年5月起至查獲時止，共計詐欺不法所得高達1億1477萬餘元，全案被害者高達179人。

2024年10月24日偵結起訴游姓律師等7人，並建議法院量處游姓律師有期徒刑13年、郭姓行員有期徒刑9年、黃姓行員有期徒刑6年，其餘被告則各依其具體犯罪情事量處有期徒刑2年至7年不等之刑期。

台銀 詐騙集團

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