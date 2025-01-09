兆豐金發揮正向影響 銀行及證券入列永續金融評鑑前25%

兆豐金控（2886）集團積極推動永續金融，旗下銀行及證券分別獲列金管會第二屆永續金融評鑑的銀行業、證券業前25%金融機構名單，對我國淨零轉型貢獻正向影響，成果深受外界肯定。

兆豐金指出，兆豐銀行除了依循集團SBTi減碳路徑，訂定自身及投融資逐年減碳目標，亦將ESG風險因子導入投融資評估流程及風險控管，透過參與投資對象股東會、發放問卷調查及舉辦SBT議合工作坊等講座的具體行動，與投融資對象進行議合。為防範詐騙事件，2024年11月更率同業之先，暫停於非實名制的社群平台投放廣告及業務行銷活動；同年12月再率先推出「68017」簡碼簡訊服務，成為首家採用此技術的銀行，強化防詐措施不遺餘力，獲頒第12屆「台灣傑出金融業務菁業獎」特別獎「普惠金融推動獎－防制詐騙」殊榮，是唯一獲頒特別獎的公股金融機構。

兆豐證券2024年發布首本中英文版永續報告書，即獲TCSA永續報告類獎項白金獎肯定，並成立永續發展委員會、由總經理擔任主任委員，每季召開會議推動並檢討永續執行情形。在永續金融構面上，兆豐證券以TCFD架構揭露氣候相關治理策略與目標，遵循國內溫室氣體減量相關法規訂定逐年減碳路徑，以響應政府2050淨零目標、發揮機構投資人影響力，與被投資公司或受輔導公司議合，協助強化客戶的淨零轉型能力。近年針對客戶服務，特別是防制金融詐騙主題，積極加強第一線人員的教育訓練，強化客戶關懷提問，已4度榮獲金管會公平待客評核前25%的肯定。

兆豐金控指出，兆豐金與集團企業深耕ESG不遺餘力，除蟬聯道瓊永續指數（DJSI）「新興市場指數」及「世界指數」成分股、CDP氣候變遷問卷A-領導等級，亦獲2024年天下雜誌「天下永續公民獎」、環境部國家企業環保獎銅級獎、行政院國發會「國家永續發展獎」入選獎、TCSA「綜合績效獎-台灣前百大典範企業」及「氣候領袖獎」；兆豐金控及子公司更拿下2024年國家品牌玉山獎「傑出企業類」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」等24項大獎。展望未來，兆豐金控集團將持續以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，攜手利害關係人（Stakeholders）邁向永續發展。