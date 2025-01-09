春節換新鈔攻略懶人包！全台456地點8金融機構 1月20日起跑

農曆年前兌換新鈔來了！中央銀行9日宣布，今年新鈔兌換日落在2025年1月20日（周一）至1月24日（周五），計5個營業日，民眾可以到8家金融機構，共計456家分行與郵局兌換新鈔。其中，在每個兌換新鈔地點，壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應。

央行指出，為便利民眾春節前兌換新鈔，今年依舊洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構提供兌換新鈔服務。

其中7家銀行之373家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

央行發行局局長鄧延達表示，去(2024)年新台幣全年平均發行額為3兆5350億元，年增5%；去年最高發行額落在過年前一個營業日，與上一年度高峰日相比，年增5.1%，顯示新台幣需求穩定成長，反映國人仍習慣使用實體鈔券。

央行指出，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼：本分行（郵局）提供兌換新鈔，壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應的告示，有需要之民眾可前往兌換，但因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額；民眾若無法充分兌得所需之新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。

央行指出，為加強服務民眾，本行特於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於本行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖（https://reurl.cc/WNVoeO）及QR Code，方便民眾使用手機查找。此外，本行亦將於本年1月16日至1月23日，在主要報紙刊登公告，詳列456家指定兌鈔分行(郵局)名單。

鑒於綠色金融係國際趨勢，本行鼓勵民眾以仍適合流通之可用券取代領用新鈔包紅包，除可表達祝福，亦可兼顧環境永續。央行亦鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包；除可避開人潮，亦可節省社會資源，並達到數位轉型之效。