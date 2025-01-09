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房市管制衝擊 國銀中小企放款前進受阻創新低

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新台幣示意圖。 路透
新台幣示意圖。 路透

房市管制已衝擊國銀中小企放款成績？金管會今日公布最新的中小企業放款統計，截至去年11月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆2668億元，較上月底增加1億元，為近十年來單月最低，金融圈人士指出，央行房市管制的總量管制，以及土融滿18個月未開工要收回部分或全部貸款，以及銀行法第72條之2等三項和不動產放款相關的壓力，所產生影響甚劇。

最新統計顯示，中小企業放款的2024年前11月的累計增加數字為5004億元，距離全年設定的4100億目標，達標率已為1.19倍；雖然達標，但在整個大環境的壓力下，恐怕「後繼無力」。

而為何不動產放款的總量管制會波及中小企貸款？這是因為很多中小型建商也屬中小企業類型，因此銀行因為上述三大限制而不能再增加相關不動產放款，自然會妨礙其中小企放款成長動能。

金管會也統計，前11月中小企放款量增量最大的前五家銀行，分別為永豐銀、中信銀、彰銀、北富銀、玉山銀，分別增加772.34億、443.87億、435.59億、416.85億、416.2億元；放款餘額最高的則為一銀、合庫、台企銀、華銀、兆豐銀，分別為9507.97億、8404.46億、7951.75億、7816.63億、6910.98億。

此外，減少比率最大的前三大銀行分別為渣打、土銀、台銀，減量最大的前三大銀行亦為這三家銀行，依序則分別為土銀、台銀、渣打。其中，土銀與台銀受到滿18個月未開工要提前收回貸款，和總量管制的影響相當大，土銀因此去年已收回了260多億的土融，亦包括中小型建商的在內，而台銀則已被央行要求不動產放款總量以現有額度為限不再增加。

其他公股銀行目前僅剩不多的不動產放款水位，也都以滿足首購族的購屋需求為主，自然沒有空間再給中小型建商放款；金融圈人士坦言，現在很多中小型建商在銀行借不到錢：「只能跑去租賃融資公司借錢！」

銀行局主秘王允中說明國銀中小企放款創下單月增量新低，主要原因為先前許多中小企業的不動產融資和營運周轉金需求增加，但因為建物完工交屋還款，且因為聯貸、周轉金還款等需求，再加上不少中小企業因為規模成長而在歸類上改歸大額企業，這些因素均使金管會所統計的中小企放款增加趨緩。

此外，再依目前國銀存款增量同步趨緩使銀行法第72條之2壓力更大等因素來觀察，12月的中小企放款增量恐怕會繼續萎縮，甚至不無衰退的可能，因為來自央行總量管制、土融滿18個月未開工要收回部分或全部貸款、銀行法第72條之2，使銀行不能再承作更多的不動產放款，甚至還要提前收回。

中小企業 建商

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