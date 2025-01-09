富邦金去年稅後淨利1511.6億元、EPS 10.8元 連16年奪金控獲利王

富邦金控今日公布2024年全年獲利，全年稅後獲利破1500億大關，大賺1511.6億元、EPS 10.80元，除了已連續16年拿下金控獲利王，富邦金控和旗下的富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券在2024年全年獲利皆創下歷史新高，此外富邦金控和旗下的富邦人壽、台北富邦銀行12月單月獲利亦創歷史新高紀錄。

富邦金控2024年12月自結合併稅前淨利126.1億元、稅後淨利105.1億元，累計2024年全年合併稅前淨利1727.8億元、稅後淨利1511.6億元，首度突破1500億元大關。富邦人壽2024年12月稅後淨利為105.4億元，累計全年自結稅後淨利為1025.3億元，較2023年增加664.4億元，成長幅度184%，創下歷年單12月及全年獲利最高紀錄。

富邦人壽分析，本月主要投資收益來源來自利息收入、國內外股票資本利得、基金資本利得及配息收入。股市方面，12月份國內外指數在震盪中上揚，富邦人壽持續實現資本利得，區間操作中汰弱留強。債市方面，美國經濟成長穩健，就業與內需動能持續，推升公債利率反彈，進而掌握利率走高時機，適時增加債券部位，並保留充足資金，彈性因應後續市況變化。

匯市方面，聯準會採鷹派降息，暗示後續將放慢降息速度，推升美元走升，貢獻12月匯兌利得。富邦人壽也指出，後續將持續關注美國新任政府上任後，移民、財政、關稅等各項政策變化，及其對匯市影響。

以保費收入來看，富邦人壽個體累計2024年初年度保費收入(First Year Premium)達1101億元，較去年成長17%，總保費收入(Total Premium)達3643億元，較去年成長13%，預估皆排名業界第二；單12月初年度保費84億元，較去年同期成長26%，預估排名業界第三，而續年度保費(Renewal Year Premium)受惠於分期繳比重持續提升，較去年同期成長27%，單12月總保費收入415億元，較去年同期亦成長26%，預估排名業界第二。

富邦人壽也進而說明，商品策略持續聚焦長年期繳及保障型商品，2024年初年度等價保費收入(FYPE)達503億元，較去年成長26%，個人健康及傷害險較去年成長67%，展現商品轉型成果顯著。12月底淨值比率高於10%，RBC已超過350%，整體資本水準維持良好。

而台北富邦銀行2024年12月稅後淨利14.7億元，累計全年稅後淨利首次突破300億，達305.4億元，較去年同期成長25%，單12月及全年稅後淨利均創歷年同期新高。由於逐步實現日盛銀合併效益與發揮Costco卡經營綜效，以及受惠投資市場熱絡，國內消費及海外旅遊需求增加，整體全年營收較去年同期成長17%。北富銀信用卡全年簽帳金額突破6000億，較去年同期成長25%，截至12月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1084%。

富邦產險2024年12月稅後虧損4.8億元，主因帳齡及評估實際可收回情形提存呆帳準備影響，但富邦產險強調，公司承保及投資表現維持良好動能，累計全年稅後淨利30.1億元，保險本業收入更創歷史新高紀錄。在業務表現方面，12月整體簽單保費39.1億元，全年度簽單保費645.1億元，年成長11%，其中企業保險整體簽單保費年成長16%表現亮眼，年度整體簽單市佔率23.8%，蟬聯市場龍頭地位。

富邦證券2024年12月稅後淨利5.9億元，累計全年稅後淨利達100.9億元，年成長43%。2024年持續受惠AI、半導體等權值類股交易活絡影響，股市價量齊揚，由於全年台股日均值突破5千億元，12月底台股加權指數也較2023年底漲升逾5100點，各主要業務獲利皆較去年顯著成長，使富邦證累計全年獲利突破百億元，創下1988年成立36年來新高紀錄。