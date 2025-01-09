壽險避險成本12月虧損 國泰金2024年仍賺1112億寫次高

國泰金控（2882）9日公布2024年12月成績單，受到兩大一次性原因影響，12月合併稅後虧損19.1億，惟累計全年稅後純益仍破千億元、達1,111.9億，年成長116%，EPS達7.28元，創歷史次高紀錄。

國泰金強調，今年以來各子公司核心業務成長動能強健，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高，累計國泰人壽全年稅後純益671.8億，年成長超過300%，續創同期歷史次高。

但受到兩大一次性原因，衝擊國泰人壽12月合併稅後虧損36.1億元。第一，12月台幣貶值3.2角，收在32.78元，貶幅1%，惟相對一籃子避險雜幣較強，其中韓圜受政治事件影響重貶5.4%，新幣也貶1.5%，Proxy hedge（替代避險） 有較大負值，避險成本較高。但今年1月韓圜反而是升值，代表對國泰人壽為一次性影響事件。

第二，2026年將接軌負債會計IFRS 17與新清償能力指標ICS，為累積合約服務邊際利潤（CSM），向金管會爭取獎勵。CSM指保單生效日起預估全期可獲得的利潤。

國泰人壽在2024年CSM目標已經達到900億元歷史新高，遠超過原定的700億元目標，有助國壽於2026年接軌時有更充足的CSM。也因績效超標，產生的（績效）年終獎金相較過去絕對金額大幅增加，相關提存創下歷史新高，單月費用大幅增加，不利損益表現。第三，去年12月，國壽實現資本利得較少，反應仍相對看好股票後市表現。

以上原因，讓國壽12月單月沖轉外匯價格準備金91億，截至12月底外匯價格準備金餘額為275億，在資本方面，國壽12月底淨值比約9%，RBC約350%，資本維持強健。

綜觀2024年，國泰人壽積極把握資本市場行情及提升穩定收益，締造強勁財務表現，全年稅後淨利671.8億元，創下歷史次高；保險本業亦繳出亮麗成績單，全年初年度保費(First Year Premium)年成長16%至1,541億元，初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)亦大幅成長22%至578億元，皆穩居業界第一。其中，A&H商品全年FYP大幅成長31%達128億元，遂帶動新契約CSM創下900億元之歷史新高

12月Fed如期降息1碼，惟點陣圖顯示2025全年降息幅度下調至2碼，受到Fed鷹派降息影響，股債表現承壓，美元則明顯走揚，並帶動雜幣普遍走貶，其中韓圜因政局動盪單月重貶5.4%，然台幣因出口商拋匯需求支撐走勢相對穩健，遂不利一籃子貨幣操作及避險成本，進而壓抑12月獲利表現，惟韓圜劇烈波動應屬短期一次性偏離，不影響後續避險操作；另經常性收益持續挹注，則有助緩和匯率波動對損益之影響。

截至12月底，外匯價格變動準備金餘額逾275億元，可為未來匯率波動提供充分緩衝，並保持外匯管理彈性。在資本方面，12月淨值比約9%，RBC約350%，體現資本維持強健，清償能力無虞，並具足夠韌性抵禦金融市場波動。迎向2025年，憑藉穩健的資本水準及財務體質，將積極面對環境變化與風險挑戰，靈活進行策略調整與因應，掌握獲利機會，再創投資佳績。

保險業務方面，12月FYP及FYPE分別為307億元及74億元，皆穩居業界第一。整體FYP月成長57%，年成長313%。受惠市場環境持續樂觀態度，帶動美元傳統理財型商品以及投資型商品銷售熱度，美元傳統理財型商品FYP月成長約10%，投資型商品FYP月成長116%。11月底推出包含12項特定傷病保障的「滿溢寶特定傷病定期健康保險(定期給付型)(外溢型)」，提供高齡人口結構下常見的阿茲海默氏症以及巴金森氏症等疾病保障，亦可選擇特定傷病保險金分期給付，滿足後續照護保障需求，促使A&H商品銷售動能穩健提升，單月FYP月成長32%。

國泰世華獲利續創歷史新高：國泰世華銀行12月稅後淨利13.7億元，全年稅後淨利383.4億元，年成長逾3成。2024年放款動能強勁且債券部位擴大，全年淨利息收入達雙位數成長；財富管理各項商品銷量提升，信用卡海外簽帳金額增加，全年淨手續費收入年成長逾3成。主力信用卡產品CUBE卡累計流通卡數逾600萬張，動卡率亦表現良好。截至12月底逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1445%，資產品質維持穩健。

國泰產險簽單保費維持雙位數成長，獲利創新高：國泰產險12月稅後淨利2.0億元，全年稅後淨利創新高達27.0億元。業務端秉持「質量並重」及「客戶導向」，除維持既有業務動能及開發未投保之火險市場外，更佈局具成長力之產業及政府重大工程建設，全年簽單保費維持雙位數成長。商品端發揮保險專業，確保風險與保費定價平衡，各險損失率表現良好，帶動整體承保獲利穩健提升。

12月份簽單保費31.7億元，全年簽單保費達367.5億元，年成長13%。核心保險業務，車險掌握購車、換車客群，推行完整保障概念，全年簽單保費年成長9%；商業保險業務，火險持續布局前瞻性業務、工程險積極參與綠能及公共工程，全年簽單保費分別年成長13%及73%。

國泰證券獲利再創歷史新高：國泰證券12月稅後淨利2.6億元，全年稅後淨利41.8億元，創下全年獲利歷史新高，主因台股及複委託市場強健成長。國泰證券把握市場機會，致力於提供貼近個人需求的證券投資服務。2024年證券開戶數年成長25%、台股累計經紀市佔率達4.17%，創下歷史新高。此外，複委託成交量大幅成長81%，市佔連續9年市場第一名。展望未來，國泰證券將秉持普惠金融的理念，用心觀察投資人的需求，以優化客戶的投資體驗，並在兼顧風險的情況下穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信稅後淨利創歷史新高：國泰投信12月稅後淨利2.1億元，全年稅後淨利創歷史新高達24.4億元，年成長38%，總管理資產規模為新台幣2.24兆元。12月市場焦點在美國聯準會利率決策，此次決議「降息1碼」，將利率區間下調至4.25%～4.50%，是自2023/07/27以來連續8次暫緩升息後的第3次降息，股市反應先跌後漲，維持區間震盪，債市反映較大，12月份10年期國債利率彈升至4.6%。國泰20年美債(00687B)申請加掛美元級別，預計2025/1/10掛牌，證券代號00687C，新級別提供持有美元投資人申購美元級別ETF便利性，及多幣別資產配置美債ETF的新選擇。