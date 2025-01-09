康和證券集團之勇士車隊連續第七年 參加1919單車環台公益勸募

康和證券集團（6016）的勇士車隊連續第七年參與中華基督教救助協會「1919愛走動」公益勸募活動，以行動支持公益。這次由各界57位勇士組成的「1919單車環台車隊」，完成環台公益總募款達1,905萬元，再度創下過往募款紀錄，這些款項未來將透過全台各地1919服務中心，資助需要救助急難家庭。

這次「1919單車環台車隊」於去年12月21日自凱道出發。歷經15天，車隊騎乘1,300公里，造訪25個1919服務中心；幸福巴士則在27個1919服務中心，服務了668位弱勢長者。康和證券集團的勇士們，都紛紛表示，「單車環島公益勸募只是略盡一點點心意，台灣好像兩個世界，沒有親自騎單車去經過、看過，都不知道急難家庭生活的辛苦面，希望急難及時救助與陪伴，能變成他們翻轉人生的力量，同時更希望他們平安健康」。

單車環台第6天來到嘉義縣中埔鄉，位於中埔鄉的三和福音教會，年輕的牧師說：「我們教會最大的問題是『貧窮』！教會常接觸居民80%生活在貧窮線，其孩童約40位，半數來自高風險家庭」。為了幫助這些貧窮家庭，三和福音教會參與1919惜食計畫。而為了烹煮惜食分送給貧窮家庭，牧師與師母甚至考了丙級廚師執照。

單車環台第9天來到屏東車城、恆春，勇士們為急難救助家庭組裝收納櫃、加裝浴簾、重整電線線路，並爬上屋頂，幫忙砌磚鋪水泥，建一條小排水道，讓屋頂不再漏水。康和勇士康和期貨楊傑宇今年是第2次環台，他說這幾天看到這麼多受助家庭，對「一個台灣兩個世界」有很深的感觸，他深信只要每個人多付出一點，就能成為急難家庭的及時雨，照亮他們的前路。

在這次環台公益勸募行程的第12天，車隊來到太巴塱長老教會，參加「1919食物銀行太巴塱中繼倉」的啟用典禮。這是1919食物銀行的第一座中繼倉，未來將讓鄰近鄉鎮的陪讀班、文建站等供餐點，來此領取食材，以減少食物浪費與食材費的支出。

基督教救助協會自2002年發起「1919愛走動－急難家庭救助計畫」，2003年10月起開始發放救助金以來，到去年11月底止，總共已透過324個鄉鎮1,589個1919服務中心，救助了17,114戶急難家庭。