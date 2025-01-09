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創新高啦！台灣證交所2025年賺一個股本 股利至少6元

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台灣證券交易所自結2024年稅後純益135.3億元，創歷史新高，每股稅後純益10.15元。聯合報系資料照片
台灣證券交易所自結2024年稅後純益135.3億元，創歷史新高，每股稅後純益10.15元。聯合報系資料照片

台灣證券交易所自結2024年稅後純益135.3億元，創歷史新高，每股稅後純益10.15元，雖過去曾出現12元，若追溯資本額，亦為歷史新高。以過往配息率約六成，證交所股東可望領到超過6元股利。

根據資本市場服務團揭櫫的2025年上市櫃公司IPO目標，共計65家，其中，上市公司IPO目標為40家，一般板、創新板家數各25家、15家，另上櫃公司IPO為20家。

證交所9日舉行歲末新春記者會，董事長林修銘宣布2025年四大核心目標以開創新局，包括打造企業首選籌資平台、引領永續淨零轉型、拓展商品國際化、科技驅動創新落實普惠金融。

目標一「打造企業首選籌資平台」的作法有三，分別是整合資本市場服務，多層次一站式滿足；推動多元產業上市潮；推動創新板質量並進。目標二「引領永續淨零轉型」方面，則是透過強化ESG資訊揭露，輔助永續投資決策；多元化發展國際碳權及國內減量額度專案，催化淨零永續力。

目標三「拓展商品國際化」的做法有二，分別是推出跨境ETF、主動式ETF及被動式多資產ETF；創新全球行銷，推進交易所合作。而為達到目標四的「科技驅動創新，落實普惠金融」，將透過反詐聯防，多元並進；推動金融知識普及，促進全民參與；數位賦能，推升監理精準度。

對於壯大IPO企業，林修銘表示，國內希望尋找故事性、指標性的優質企業掛牌，國外方面希望以東南亞、東協國家為腹地，引進東南亞國家企業到台灣掛牌，也希望吸引東南亞新創來台掛牌。

ETF IPO 創新板 東南亞 證交所 配息

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