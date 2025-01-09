抽台積電機會來了！綁定將來銀交割戶 並完成出入金交易1筆即可抽

首家打通雙位數家券商出入金帳戶純網銀出列，將來銀行NEXT BANK宣布，凡持有元富（2856）、凱基、元大（2885）、口袋、中信、永豐（1907）、統一（1216）、康和（6016）、群益（6005）及大展（6020）等證券商之分戶帳，均可一指綁定將來銀行帳戶為出入金帳戶，搭配遠高於市場證券交割戶行情的「活存1.5%領息金額無上限」優利，一舉挑戰投資人心中最佳投資帳戶寶座。

不僅如此，即日起至3月底，投資人只以將來銀行帳戶綁定前述指定券商分戶帳，並完成出入金交易1筆，即可獲得護國神山台積電（2330）的投資金抽獎資格。

將來銀行去年起與票交所合作，採用最新「約定自動授權扣款帳戶」功能，因分戶帳具有更多元的身分驗證機制，可讓客戶證券交易體驗更便捷、安全。即日起更擴大服務範圍，凡持有前述指定證券商分戶帳，皆可享有將來銀行優惠。

將來銀行分析，買賣股票過程中，資金總會有閒置的時刻，而將來銀行存戶均享有「5萬內享1％、5萬元以上1.5％，領息金額無上限」活存利率，相較於市場上證券交割戶普遍較低的存款利率（多介於0.025%∼0.1%），利率優惠最高逼近60倍，讓客戶在資金調度與投資理財上擁有更多選擇與靈活性。

將來銀行表示，若尚非將來銀行存戶的投資人，凡新開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定的客戶，還可享有台幣30天10%口袋利率活存，及享有美元30天期10%定存獨享優惠。