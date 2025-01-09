證交所開創新局 四大核心目標領航台股續創高峰

過去一年全球面臨諸多不確定性，然對於台灣資本市場參與者而言，卻充滿希望與契機，不僅價量續寫新高，挑戰全球交易所領先地位，亦同步在推動多元化與永續淨零樹立多項里程碑。

一、2024年集中市場重要里程碑

1. 價量續寫新高 挑戰全球領先地位

在AI新興商機需求帶動下，上市公司充分發揮科技島優勢，不僅營收、獲利亮眼，掛牌家數亦成長至1,031家。隨著投資價值顯現，臺股價量屢創佳績，加權股價指數在2024年一舉突破2萬點，全年漲幅28.47%，僅次於Nasdaq，十年來加權報酬指數更上漲超過2.6倍，近五年平均報酬約18%，為股民帶來豐厚報酬。近年交易新制如逐筆交易、盤中零股交易亦持續發酵，2024年成交值近100兆元，相較十年前增加3.3倍，日均值更創下4,124億元的新高。

台股投資價值同步反映在市場評價提升，相較於十年前，本益比從約15倍提升至20倍以上，股價淨值比從1.74倍大幅提升至2.49倍。相較國際主要證券市場，臺股近五年在市值及成交值的成長尤為突出，並已躍居國際First Tier，截至2024年底，上市股票市值74兆元從全球第17名進步至第12名，成交值排名從第19名大幅提升至第10名。同時，台股投資族群逐漸擴大，定期定額、盤中零股等小額投資機制正吸引更多年輕族群及小額投資人加入，共享臺股成長，截至2024年底，開戶人數成長至1,322萬，較十年前成長4成，有交易人數達663萬人，更較十年前增加近1.2倍，反映國內普惠金融正在加速落實。

2. 多元化打造競爭利基

為拓展多元產業布局，證交所近年來積極連結創新生態圈，並塑造更有利參與IPO的環境，在股票評價及流動性優勢助攻下，成功吸引更多企業加入。2024年上市IPO掛牌家數36家，為2012年以來新高，IPO籌資金額427.5億元亦創歷年新高。申請上市家達到31家，亦是十年來次高的佳績，其中，新經濟產業占比已達4成以上，展現多元產業共榮的局面。

因應被動式投資需求躍增，證交所積極推動ETF連結標的多樣性，近年來業者推出的高股息、ESG，以及半導體、電動車等高科技主題型ETF，吸引投資人更踴躍投入ETF市場。2024年新推出21檔ETF，較2023年13檔大幅增加，截至2024年底，上市ETF掛牌174檔，資產規模躍增為3.41兆元，較去年大幅成長83%，近十年成長20.2倍，成交值6.72兆元，十年來成長14.5倍，受益人次更已高達1,180萬。

為吸引多元資金布局，證交所積極回應外資建言，過去一年開放證券商與保管機構間得採買賣互抵淨額交割、境外華僑及外國人得指定二家以上保管機構等制度。2024年赴歐洲、中東等地引資，與當地交易所深化合作，並與新加坡交易所分別在台星兩地辦理論壇。台股也成功吸引國際資金長駐，外資持股占比穩居4成以上，2024年底更增加至45.41%，外資持股市值更已從2014年約10兆元成長至目前突破33兆元。

3. 鏈結集團資源 厚植永續優勢

在增進永續資訊揭露方面，配合主管機關政策推動，上市公司在編製永續報告書及揭露溫室氣體盤查的家數皆顯著成長。為利展現整體ESG表現，協助永續投資，證交所推出「ESG數位平台」，將企業ESG指標由原本29項擴增至97項，並新增永續報告書及永續經濟活動等資訊，另將ESG InfoHub升級至2.0。為促進機構投資人與上市櫃公司加強連結，臺灣指數公司已建置投資人關係（IR）議合服務平台，於2024年11月1日起試營運，提供「法說會」、「ESG加值資訊」、「議合媒合」的三大服務功能，已吸引上市櫃公司及機構投資人超過500家註冊為會員。

因應企業碳中和需求，臺灣碳權交易所在2024年接續推出更豐富的國際碳權專案，如藍碳及綠碳等自然碳匯。在國內減量額度方面，已於9月推出交易平台，上架專案橫跨農業、石化、鋼鐵、客運及服務業等。為培育「綠領人才」，碳交所2024年辦理2場國際論壇，與證交所攜手產學單位辦理超過50堂碳管理課程，培訓超過5千人次。另辦理38場ISO國際標準認證課程，核發超過1,200張證照。

二、四大核心目標 開創2025年新局

展望2025年，證交所將攜手證券周邊單位及利害關係人，共同推展四大目標，打造國際級資本市場，同時助力產業轉型升級。

目標一、打造企業首選籌資平台

1. 整合資本市場服務 多層次一站式滿足

為利企業快速瞭解並完整取得發行諮詢服務，證交所與櫃買中心已攜手成立「資本市場服務團」，整合資源並建立共同推動平台，密切與中介機構、公部門、地方政府及新創生態圈合作。證交所亦將整合旗下指數公司及碳交所，提供企業完整輔導諮詢服務。

2. 推動多元產業上市潮

為增進產業聚落多樣性，積極尋找具故事性及指標性的優質企業，聚焦新經濟及特色產業。在海外招商方面，將依據「主打東協」、「固守臺商案源」及「發掘美企」等方向推動。其中，東協將以新加坡為主要基地拓展至新南向地區，透過合作單位鏈結當地新創生態圈、協助開發案源、辦理海外推動及說明會等，積極爭取企業來臺上市。

3. Team Taiwan挺創新 推動創新板質量並進

在新興科技革命的浪潮下，高附加價值已成為產業轉型關鍵。隨著創新板全新升級，證交所將更積極「Team Taiwan挺創新」，藉由科技事業與創新板的雙引擎及科技島的硬實力，催化產業鏈創新能量與軟實力的成長。證交所將致力推動創新板在質與量的提升，力拼成為亞洲創新公司首選掛牌地。在質的部分，創新板2.0將以市值為核心，聚焦創新性且成長性，引進外部專家以提升創新性審查嚴謹度，打造各界認可的優質板塊。同時，證交所將活用臺灣產業群聚優勢，第一線接觸創投案源，並各類型產業交流活動，加強新創圈對於創新板新制度的認識。在量的部分，將提供完整上市輔導諮詢服務、多元化籌資管道、提升企業曝光度及能見度等全方位服務，並配合規劃相關獎勵及宣導活動，吸引投資大眾聚焦創新板的潛力，期帶動流動性提升，厚實創新板競爭力。

目標二、引領永續淨零轉型

1. 強化ESG資訊揭露 輔助永續投資決策

在配合政策協助企業推動溫室氣體盤查作業及接軌國際IFRS永續揭露準則的同時，證交所將延伸ESG資訊整合及應用。在ESG數位平台方面，將推出輔助產製永續報告書功能，並整合準則、底稿及參考範例等資源。為擴大評鑑資料效益，規劃建置ESG評鑑資料庫，藉由展現整體市場與產業的ESG表現，引導標竿學習，並作為評鑑持續精進及政策調整的參考。指數公司並將於第2季推出IR議合服務平台第二階段進階功能，進一步增進企業曝光及資訊整合，並提供法說會報名及線上會議等多元服務。

2. 多元化發展國際碳權及國內減量額度專案 催化淨零永續力

碳交所方面，將持續引進符合產業需求之國際碳權專案，如自然碳匯專案，並擴大推動國內減量額度專案上架，鼓勵國內企業將減碳行為價值化，提升減碳意願。

目標三、拓展商品國際化

1. 推出跨境ETF、主動式ETF及被動式多資產ETF

2025年預計達成台日兩地ETF相互掛牌目標，同時將依據業者發行意願持續探索其他地區合作機會。此外，主動式ETF及被動式多資產ETF亦預定於2025年上市，將配合推出一系列教育推廣及交易獎勵活動。

2. 創新全球行銷 推進交易所合作

證交所將結合Computex等大型活動辦理招商及國際引資活動，並與外資證券商合辦論壇，集結市場參與者共同對外行銷。除延續拜訪重要歐美系外資外，證交所將在中東地區趁勝追擊，配合IOSCO卡達年會，推動交易所ETF商品合作，擴大能見度及引資效益，另藉助2025年主辦AOSEF年會的機會，深化與東南亞交易所交流。

目標四、科技驅動創新 落實普惠金融

1. 反詐聯防 多元並進

證交所將持續布建反詐聯防網，挹注更多資源，透過社群平台異業合作及證券商等通路擴大宣導，增進民眾防詐意識。另拓展證券商反詐騙評鑑的深度及廣度，並規劃建置全新反詐騙通報平台，提供更友善的查詢介面及分析圖表。同時，運用科技加速蒐報與處理詐騙廣告，增加巡查頻率，有效阻擋以保障投資權益。

2. 推動金融知識普及 促進全民參與

2025年宣導主軸將聚焦創新板變革、新型態ETF等市場新制，針對校園、投資族、樂齡退休等各年齡層不同族群，辦理實體活動，搭配線上網路、媒體、廣播等宣傳通路，虛實整合，遍及全台每個角落。

3. 數位賦能 提升監理精準度

證交所將擴大監理科技運用於市場監視、上市公司以及證券商監理面向，一方面藉由無紙化申報及增加「機器人流程自動化」導入，優化處理效率，另一方面將落實數據治理，結合大數據與AI技術，提升查核深度及監理精準度。

迎向2025年，證交所將奠基於2024年的穩固基石，因應地緣政治及國際政經不確定性，推動資本市場多元共榮，打造台灣邁向亞洲資產管理中心之路。