開創2025年新局 證交所林修銘宣布四大核心目標
證交所9日舉行歲末新春記者會，董事長林修銘宣布2025年四大核心目標以開創新局，包括打造企業首選籌資平台、引領永續淨零轉型、拓展商品國際化、科技驅動創新落實普惠金融。
目標一、「打造企業首選籌資平台」的作法有三，分別是整合資本市場服務，多層次一站式滿足；推動多元產業上市潮；推動創新板質量並進。目標二、「引領永續淨零轉型」方面，則是透過強化ESG資訊揭露，輔助永續投資決策；多元化發展國際碳權及國內減量額度專案，催化淨零永續力。
目標三、「拓展商品國際化」的做法有二，分別是推出跨境ETF、主動式ETF及被動式多資產ETF；創新全球行銷，推進交易所合作。而為達到目標四的「科技驅動創新，落實普惠金融」，將透過反詐聯防，多元並進；推動金融知識普及，促進全民參與；數位賦能，推升監理精準度。
對於壯大IPO企業，林修銘表示，國內希望尋找故事性、指標性的優質企業掛牌，國外方面希望以東南亞、東協國家為腹地，引進東南亞國家企業到台灣掛牌，也希望吸引東南亞新創來台掛牌。
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