台股勁揚助攻元大金 經紀市占率創十年新高

大型金控去年獲利陸續出爐，旗下有大型壽險公司的金控尚未公布去年12月單月及全年自結獲利，而在已公布獲利的7家金控裡，旗下有龍頭券商元大證券的元大金控獲利358.3億元，目前居冠。公股兆豐金控347.66居次，其他包括玉山金控260.84億，同樣為公股背景的第一金控、華南金，分別為253.59億、231.23億，永豐金223.02億、台新金控200.7億元。

在上述7家金控，其EPS的排名則依序為元大金、兆豐金、第一金、永豐金、華南金、玉山金、台新金，分別為2.77、2.35、1.81、1.76、1.68、1.63、 1.39元。

去年台股成交量及大盤指數勁揚，使元大金在獲利表現展現更大的動能，去年12月單月稅後淨利17.64億元，全年累計為358.3億元，年增34.9%。其中，旗下的獲利主幹元大證券累計全年稅後獲利破200億，達211.58億，年增53.4%，並且元大銀行年獲利也首度破百億，達100.15億元，顯見第二支引擎的獲利正持續擴張。

2024年台股全年上漲28.47%，上市櫃日均量達5247億元，年增逾46%，使元大證券經紀、自營操作雙雙受惠，其經紀市占率在券商競爭激烈之下，還能再創近10年來新高，達13.26%。另一方面，元大金控旗下的元大投信，由於市場整體ETF（指數型股票基金）規模續增，已帶動其投信管理資產規模突破2.2兆，累計全年稅後淨利39.48億，成長55%。

以目前所公布的券商獲利來看，元大證券去年全年獲利211.58億，已遙遙領先其他中大型券商。其他券商獲利包括永豐金證、統一證、華南永昌證、群益金鼎證、兆豐證券、第一金證券等，分別獲利58.28億、43.73億、 19.07 億、48.78億、25.5億、11.83億元。

而在銀行業獲利方面，目前以公股金控旗下的公股銀行兆豐銀283.7億大步領先其他銀行、EPS亦以2.95大幅領先，玉山銀、第一銀、華南銀則拉鋸激烈，獲利分別為245.33億、238.06億、215.93億，EPS則分別為1.89、2.16、2.07，而台新銀、永豐銀則分別為185.1億、174.63億，EPS分別為1.9、1.68元。