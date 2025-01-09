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影／蛇年套幣臨櫃開賣 民眾5點排隊搶頭香

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
2025蛇年紀念套幣今天開放臨櫃購買，讓喜愛收藏套幣的民眾排隊購買。記者潘俊宏／攝影
2025蛇年紀念套幣今天開放臨櫃購買，讓喜愛收藏套幣的民眾排隊購買。記者潘俊宏／攝影

2025蛇年紀念套幣今天開放臨櫃購買紀念幣，每人每次限購2套，每套售價1900元，台灣銀行總行門口一早就有民眾排隊等候銀行開門搶購。

由於入冬以來最強一波冷空氣來襲，沒有半夜卡位的人潮，但仍有民眾清晨5點前來卡位，人氣雖不若以往，但仍吸引不少喜愛收藏套幣的民眾陸續在8點過後前來。中央銀行委託台銀發行「乙巳蛇年生肖紀念套幣」共8萬套，採第一階段網路預購及臨櫃銷售各配售4萬套，網路預購已結束，臨櫃則由台銀各分行銷售，每人每次限購2套。

蛇年紀念套幣面額有100元的銀幣及10元的銅合金幣各一枚，銀幣正面以局部鍍金的「蛇」圖樣為主題，背面是彰化鹿港為慶祝端午節所舉辦的國際龍舟錦標賽，銅合金幣正面為「百步蛇護卵」為主構圖，背面為荷花圖樣。

2025蛇年紀念套幣今天開放臨櫃購買紀念幣，台灣銀行總行門口一早就有民眾排隊等候銀行開門搶購。記者潘俊宏／攝影
2025蛇年紀念套幣今天開放臨櫃購買紀念幣，台灣銀行總行門口一早就有民眾排隊等候銀行開門搶購。記者潘俊宏／攝影
2025蛇年紀念套幣今天開放臨櫃購買紀念幣，台灣銀行總行門口一早就有民眾排隊等候銀行開門搶購。記者潘俊宏／攝影
2025蛇年紀念套幣今天開放臨櫃購買紀念幣，台灣銀行總行門口一早就有民眾排隊等候銀行開門搶購。記者潘俊宏／攝影
2025蛇年紀念套幣，圖為100元的銀幣。記者潘俊宏／攝影
2025蛇年紀念套幣，圖為100元的銀幣。記者潘俊宏／攝影
2025蛇年紀念套幣，圖為10元的銅合金幣。記者潘俊宏／攝影
2025蛇年紀念套幣，圖為10元的銅合金幣。記者潘俊宏／攝影
2025蛇年紀念套幣今天開放臨櫃購買紀念幣，台灣銀行總行門口一早就有民眾排隊等候銀行開門搶購。記者潘俊宏／攝影
2025蛇年紀念套幣今天開放臨櫃購買紀念幣，台灣銀行總行門口一早就有民眾排隊等候銀行開門搶購。記者潘俊宏／攝影
2025蛇年紀念套幣今天開放臨櫃購買紀念幣，人氣雖不若往年，仍有不少喜愛收藏套幣的民眾多次排隊。記者潘俊宏／攝影
2025蛇年紀念套幣今天開放臨櫃購買紀念幣，人氣雖不若往年，仍有不少喜愛收藏套幣的民眾多次排隊。記者潘俊宏／攝影
2025蛇年紀念套幣今天開放臨櫃購買紀念幣，台灣銀行總行門口一早就有民眾不畏低溫排隊等候銀行開門搶購。記者潘俊宏／攝影
2025蛇年紀念套幣今天開放臨櫃購買紀念幣，台灣銀行總行門口一早就有民眾不畏低溫排隊等候銀行開門搶購。記者潘俊宏／攝影

台灣銀行 台銀 紀念幣

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