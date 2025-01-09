影／蛇年套幣臨櫃開賣 民眾5點排隊搶頭香

2025蛇年紀念套幣今天開放臨櫃購買紀念幣，每人每次限購2套，每套售價1900元，台灣銀行總行門口一早就有民眾排隊等候銀行開門搶購。

由於入冬以來最強一波冷空氣來襲，沒有半夜卡位的人潮，但仍有民眾清晨5點前來卡位，人氣雖不若以往，但仍吸引不少喜愛收藏套幣的民眾陸續在8點過後前來。中央銀行委託台銀發行「乙巳蛇年生肖紀念套幣」共8萬套，採第一階段網路預購及臨櫃銷售各配售4萬套，網路預購已結束，臨櫃則由台銀各分行銷售，每人每次限購2套。