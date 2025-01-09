獨／兆豐董座董瑞斌再出馬 金融業將與高科技業者共組打詐新聯盟

繼領軍本國銀行拒登非實名制平台廣告之後，兆豐銀行在打詐上，再有新行動。知情人士透露，兆豐銀行正由金控暨銀行董事長董瑞斌親自出馬牽成，與多家知名跨國高科技大廠洽商，進行打詐和識詐相關的技術移轉與合作，其中，輝達、微軟、趨勢科技、SAS、亞馬遜、GOGO LOOK、LINE這些知名大廠都在協商之列，新的金融與高科技業者進行打詐的跨業聯盟正在成形。

其中，輝達加入跨業打詐聯盟，尤其引人矚目。輝達執行長黃仁勳即將來台，市場關注輝達日後在AI市場是否有更多爆發性的成長與題材，其實不只如此，輝達也暗中開始助陣台灣金融業者的打詐行動。在兆豐打頭陣之後，未來輝達是否再和更多台灣其他金融業者合作，也有待觀察。

此外，GOGO LOOK目前則是過濾詐騙電話的Who' s Call軟體的系統開發商，另外，LINE的台灣分公司則是少見願在台灣落地採實名制的社群平台，加入該聯盟均有相當的代表性。

董瑞斌身兼銀行公會和金融總會理事長，相關人士指出，倘若兆豐銀行和這些跨國大廠談好技術合作、移轉等相關費用，未來也可望擴大運用到其他銀行業者或是更多其他領域的金融業，隨著使用業者的增加，費用亦可望降低。

據悉，這些跨國公司，絕大部分都是美系公司在台灣落地的子公司或分公司。臉書和谷歌近2年來可說是台灣詐騙廣告最氾濫的二大社群平台、搜尋頁面，並且因為詐騙廣告下架的牛步化，已在國內引起非議，這二家公司都是美系公司，不過知情人士指出，反而其他美系跨國公司在台子公司，願意對台灣金融業合作打詐一事共襄盛舉，在董瑞斌出面邀請下，表態願意先和兆豐銀行進行更密切的合作。

目前兆豐銀行和這些跨國科技業者合作的方式相當多樣化。舉例來說，趨勢科技已有一套APP，專門供作識詐，只要輸入文字、圖片等相關資料到該APP，就可「驗明正身」，確認是否為詐騙訊息。若趨勢科技和兆豐的合作能談成，兆豐客戶就可透過兆豐的網頁連結來運用這套APP的技術。此外，據了解，董瑞斌也期許，隨著兆豐銀行在打詐上的強化與精進，更能建立為客戶守護資產的信任感等品牌形象，包括兆豐銀全力投入高資產理財，也希望更能強化客戶對兆豐的認知，即在理財之前會先守好客戶的資產安全。