快訊

川普為何想拿下格陵蘭？美媒曝關鍵原因：向大陸發出強烈訊號

台中轎車撞破大坑情人橋護欄 跌落6尺翻覆2傷1命危

戰爭裡的夾心餅：黎巴嫩基督徒能否主宰未來？

國泰金控攜政治大學 簽署東南亞人才實習獎學金計畫 MOU

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰金控副總翁德雁(左)與政治大學副校長蔡維奇(右)代表簽約，雙方交換合作備忘錄，宣告雙方產學合作開展新里程碑。(政治大學/提供)
國泰金控副總翁德雁(左)與政治大學副校長蔡維奇(右)代表簽約，雙方交換合作備忘錄，宣告雙方產學合作開展新里程碑。(政治大學/提供)

國泰金控日前與國立政治大學簽署合作備忘錄，由國泰金控副總翁德雁、副總翁少玲與政治大學副校長蔡維奇、學務長蔡炎龍代表，宣布雙方將於今(2025)年推出「東南亞人才實習獎學金計畫」，以培育優秀的國際人才為目標，獲選的優秀外籍學生不僅可獲豐厚的獎學金支持，更有機會獲得國泰金控及其子公司的實習機會，深入了解台灣金融產業實務運作。

國泰金控以成為「亞太地區最佳金融機構」為目標，為客戶提供全方位金融服務。國泰近年積極布局東南亞，並以越南和柬埔寨為重點發展區域，透過數據賦能推動當地數位基礎建設，不僅掌握當地市場脈動，亦打造出因地制宜且具彈性與效率的數位金融服務，優化整體營運流程。

隨著對東南亞人才的需求逐漸增長，這次雙方合作，除期望協助國際學生在臺灣累積實務經驗，同時亦為集團儲備具備國際視野的專業人才。此計畫由政大職涯中心統籌校內資源，首年將以政大「應用經濟與社會發展英語碩士學位學程」(IMES)為試行單位，聚焦金融經濟、資訊科技及數位數據等專業領域，為優秀國際生提供完整銜接學涯與職涯的實習機會與獎學金計畫，即日起開放招生，將於2025學年度正式啟動。

國泰金控副總翁德雁表示，政治大學一直以來都是金融業人才的重要培育搖籃，在發展國際相關學程上，亦是台灣最為成熟的學校之一；因此，國泰期待透過這次與政大合作推動東南亞人才實習獎學金計畫，培養更多符合市場需求的國際人才之際，也讓優秀國際生能在完成學業時，即透過此計畫提供其留臺或回國的工作機會，落實「學以致用」目標。

政大副校長蔡維奇強調，政大國際學位生占比全台名列前茅，此次合作特別聚焦東南亞優秀人才的培育計畫，透過完整的獎學金方案與實習機會，不僅能強化政大招收傑出外籍生的競爭優勢，更能協助這些人才在臺灣累積實務經驗，注入更多元的國際視野與創新動能。

國泰金控與政大為長期合作夥伴，自商學院的「菁英闊思會」至這次簽署的合作備忘錄，戮力攜手培育金融專業人才，本次合作象徵雙方合作範疇從院級擴大至校級，並拓展至國際人才培育的領域，共同見證雙方產業合作的里程碑。

國泰金控 政大 東南亞

延伸閱讀

突破傳統定位！師生共營咖啡館、體驗「第三空間」 政大X學院學什麼？

國泰金控4總部、23據點 獲六張國際碳中和查證證書

政大攜國泰金控 獎學金+實習培養外籍金融人才

彰化南瑤宮媽祖獎勵學子 今頒給899名共145萬元獎學金

相關新聞

國泰金控攜政治大學 簽署東南亞人才實習獎學金計畫 MOU

國泰金控日前與國立政治大學簽署合作備忘錄，由國泰金控副總翁德雁、副總翁少玲與政治大學副校長蔡維奇、學務長蔡炎龍代表，宣布...

新新併闖關 公平會亮綠燈 認為不會對市場競爭造成顯著影響

「新新併」再過一關，公平會昨（8）日宣布，針對台新金控公司與新光金控公司結合案，歷經四個月審查後，認為不會對市場競爭造成...

新台幣重貶1.44角

美國聯準會（Fed）降息可能性降低，美債殖利率走楊，國際美元走強，亞幣受挫，外資落跑，全日淨匯出至少4到5億美元，新台幣...

永續債夯 發行檔數、金額攀高 連續四年突破千億元

推動台灣往2050淨零排放目標前進，政府持續深化國內永續金融發展，永續債發行夯。即便面對市場通膨升息，2024年永續債發...

金管會主委彭金隆：金融市場需要瞭望員

金管會主委彭金隆上任將滿八個月，他昨（8）日表示，台灣擁有良好七大「天時」條件，透過一系列的政策開放，將建立一個具台灣特...

土銀2025年放款目標 五年最低

土地銀行預算顯示今年放款餘額成長目標僅1.8%，為近五年最低，顯示在央行重拳打房之下身為不動產專業銀行保守看待相關業務及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。