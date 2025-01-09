國泰金控攜政治大學 簽署東南亞人才實習獎學金計畫 MOU

國泰金控日前與國立政治大學簽署合作備忘錄，由國泰金控副總翁德雁、副總翁少玲與政治大學副校長蔡維奇、學務長蔡炎龍代表，宣布雙方將於今(2025)年推出「東南亞人才實習獎學金計畫」，以培育優秀的國際人才為目標，獲選的優秀外籍學生不僅可獲豐厚的獎學金支持，更有機會獲得國泰金控及其子公司的實習機會，深入了解台灣金融產業實務運作。

國泰金控以成為「亞太地區最佳金融機構」為目標，為客戶提供全方位金融服務。國泰近年積極布局東南亞，並以越南和柬埔寨為重點發展區域，透過數據賦能推動當地數位基礎建設，不僅掌握當地市場脈動，亦打造出因地制宜且具彈性與效率的數位金融服務，優化整體營運流程。

隨著對東南亞人才的需求逐漸增長，這次雙方合作，除期望協助國際學生在臺灣累積實務經驗，同時亦為集團儲備具備國際視野的專業人才。此計畫由政大職涯中心統籌校內資源，首年將以政大「應用經濟與社會發展英語碩士學位學程」(IMES)為試行單位，聚焦金融經濟、資訊科技及數位數據等專業領域，為優秀國際生提供完整銜接學涯與職涯的實習機會與獎學金計畫，即日起開放招生，將於2025學年度正式啟動。

國泰金控副總翁德雁表示，政治大學一直以來都是金融業人才的重要培育搖籃，在發展國際相關學程上，亦是台灣最為成熟的學校之一；因此，國泰期待透過這次與政大合作推動東南亞人才實習獎學金計畫，培養更多符合市場需求的國際人才之際，也讓優秀國際生能在完成學業時，即透過此計畫提供其留臺或回國的工作機會，落實「學以致用」目標。

政大副校長蔡維奇強調，政大國際學位生占比全台名列前茅，此次合作特別聚焦東南亞優秀人才的培育計畫，透過完整的獎學金方案與實習機會，不僅能強化政大招收傑出外籍生的競爭優勢，更能協助這些人才在臺灣累積實務經驗，注入更多元的國際視野與創新動能。

國泰金控與政大為長期合作夥伴，自商學院的「菁英闊思會」至這次簽署的合作備忘錄，戮力攜手培育金融專業人才，本次合作象徵雙方合作範疇從院級擴大至校級，並拓展至國際人才培育的領域，共同見證雙方產業合作的里程碑。