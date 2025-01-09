公平會准新新併 就等金管會點頭

公平會昨天宣布，針對台新金控與新光金控合併案，公平會召開委員會議審議後認為，結合後並無顯著限制競爭不利益，因此依公平法規定不禁止合併。而在公平會同意「新新併」之後，只要再獲得金管會同意，就可完成合併程序。

公平會表示，為審理「新新併」，除徵詢金管會及其他金融市場參與者的意見，為求審查周延，因此延長合併案審議期間，以深入進行競爭分析。

在水平結合部分，公平會指出，台新金及新光金旗下事業在銀行、保險、證券期貨、投信投顧等業務的市占率總和未達百分之十五，合併對於市場集中度增加幅度有限，尚無顯著限制競爭疑慮。垂直結合部分，考量保險、基金商品與其銷售通路的市場參與者眾多、競爭激烈，台新、新光金控旗下事業在各個業務都不具顯著市場力，合併後不致有市場封鎖或排除其他競爭者的疑慮。