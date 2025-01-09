新台幣重貶1.44角

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
新台幣與美元。聯合報系資料照
新台幣與美元。聯合報系資料照

美國聯準會（Fed）降息可能性降低，美債殖利率走楊，國際美元走強，亞幣受挫，外資落跑，全日淨匯出至少4到5億美元，新台幣昨（8）日重貶1.44角，收32.883元，接近32.9元關卡。匯銀人士認為，央行緊盯下，新台幣在農曆春節前不會那麼快見到33元。

台北與元太外匯總成交量昨略放大至16.165億美元，新台幣昨日收盤價32.883元，寫三個交易日最低價，全日貶0.44％，下探去年12月20日以來最大單日貶幅。累計2025年以來，新台幣已經貶1.02角。

7日美債殖利率攀升，30年期美債接近5％，10年期美債殖利率逼近4.7％，反映美國通膨可能更具黏性，聯準會降息決策可能會更保守，美元指數反彈，衝擊亞幣表現。

台北股匯市昨日雙殺。匯銀人士指出，昨日美債殖利率彈升，國際美元走強，外資與投信全數站在美元買方並匯出，出口商耐心等到尾盤才出手拋匯，加上央行尾盤調節，讓新台幣昨日守住32.8元字頭，並未進一步貶破32.9元。

匯銀人士認為，美元近期公布經濟數據，反映其經濟仍然具有韌性，美元持續看升，新台幣短線偏弱，周五將公布的非農就業數據成為關鍵，假設就業數據優於預期，將可能加強聯準會放緩降息步伐理由，推升美元走強，即便央行不願意，新台幣恐會再次貶破32.9元。

新台幣 美國聯準會

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