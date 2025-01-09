新新併最終審核權 在金管會手中

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

台新金控（2887）與新光金合併案，昨（8）日獲公平會無條件點頭後，金融圈人士指出，最終審核權將落在金管會手中，將審酌存續機構、也就是台新金控的財務狀況，以及金融機構合併法的四大要件。

另外，金管會也強調，員工安置計畫、投資人與股東都是重點，對於審查過程，金管會保密到家，但也釋出訊息，隨時受理補件。

目前「新新併」最關鍵，市場認為是新光金控子公司新光銀行的員工安置計畫，因目前新光金控子、孫公司都陸續完成，而妥善的員工安置計畫又是金管會審核合併案的重點，加上外界高度關切新光金控與子、孫公司的員工安置，金管會十分重視。

金管會銀行局副局長林志吉近日已經表態，強調金控送進會內的合併申請案，原本就要有包括對受僱人的權益處理等重要事項，而且必須視企業是否有設立工會，檢附公司與工會協商，或是勞資協議會議紀錄二擇一。

惟金管會也表示，已完成簽署的員工安置計畫，可以先送件，不一定要全數通過才可以送件，並強調會按照個案來審查。

根據金融機構合併法第6條規定，合併許可要審酌包括：一、是否擴大金融機構經濟規模，提升經濟效率以及提升國際競爭力的影響；二、對金融市場競爭因素影響；三、存續機構財務狀況等；四、促進金融安定等公共利益影響。

另外，金管會也會考量對客戶、員工以及股東權益保障、社會大眾等影響。

台新金控 新光金控 金管會

延伸閱讀

6大核心戰略產業放款 去年前11月達年度目標1.9倍

中鋼工會反對投資台智電 藍綠都批！經長：若無法說服工會可隨時退股

財管2.0鬆綁 拚春節前上路

壽險不動產報酬新制生效 商用市場可望迎來資金活水

相關新聞

新新併闖關 公平會亮綠燈 認為不會對市場競爭造成顯著影響

「新新併」再過一關，公平會昨（8）日宣布，針對台新金控公司與新光金控公司結合案，歷經四個月審查後，認為不會對市場競爭造成...

永續債夯 發行檔數、金額攀高 連續四年突破千億元

推動台灣往2050淨零排放目標前進，政府持續深化國內永續金融發展，永續債發行夯。即便面對市場通膨升息，2024年永續債發...

新台幣重貶1.44角

美國聯準會（Fed）降息可能性降低，美債殖利率走楊，國際美元走強，亞幣受挫，外資落跑，全日淨匯出至少4到5億美元，新台幣...

金管會主委彭金隆：金融市場需要瞭望員

金管會主委彭金隆上任將滿八個月，他昨（8）日表示，台灣擁有良好七大「天時」條件，透過一系列的政策開放，將建立一個具台灣特...

土銀2025年放款目標 五年最低

土地銀行預算顯示今年放款餘額成長目標僅1.8%，為近五年最低，顯示在央行重拳打房之下身為不動產專業銀行保守看待相關業務及...

新新併最終審核權 在金管會手中

台新金控與新光金合併案，昨（8）日獲公平會無條件點頭後，金融圈人士指出，最終審核權將落在金管會手中，將審酌存續機構、也就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。