新新併最終審核權 在金管會手中

台新金控（2887）與新光金合併案，昨（8）日獲公平會無條件點頭後，金融圈人士指出，最終審核權將落在金管會手中，將審酌存續機構、也就是台新金控的財務狀況，以及金融機構合併法的四大要件。

另外，金管會也強調，員工安置計畫、投資人與股東都是重點，對於審查過程，金管會保密到家，但也釋出訊息，隨時受理補件。

目前「新新併」最關鍵，市場認為是新光金控子公司新光銀行的員工安置計畫，因目前新光金控子、孫公司都陸續完成，而妥善的員工安置計畫又是金管會審核合併案的重點，加上外界高度關切新光金控與子、孫公司的員工安置，金管會十分重視。

金管會銀行局副局長林志吉近日已經表態，強調金控送進會內的合併申請案，原本就要有包括對受僱人的權益處理等重要事項，而且必須視企業是否有設立工會，檢附公司與工會協商，或是勞資協議會議紀錄二擇一。

惟金管會也表示，已完成簽署的員工安置計畫，可以先送件，不一定要全數通過才可以送件，並強調會按照個案來審查。

根據金融機構合併法第6條規定，合併許可要審酌包括：一、是否擴大金融機構經濟規模，提升經濟效率以及提升國際競爭力的影響；二、對金融市場競爭因素影響；三、存續機構財務狀況等；四、促進金融安定等公共利益影響。

另外，金管會也會考量對客戶、員工以及股東權益保障、社會大眾等影響。