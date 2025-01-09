新新併闖關 公平會亮綠燈 認為不會對市場競爭造成顯著影響

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
台新金控公司與新光金控公司結合案，歷經四個月審查。台新金控／提供
台新金控公司與新光金控公司結合案，歷經四個月審查。台新金控／提供

「新新併」再過一關，公平會昨（8）日宣布，針對台新金控（2887）公司與新光金控公司結合案，歷經四個月審查後，認為不會對市場競爭造成顯著影響，決議不禁止結合，且未附加其他條件，亮起綠燈。

此次合併案由台新金控提出，計劃透過吸收合併方式與新光金控整併，並更名為「台新新光金融控股股份有限公司」，兩家金控公司營業額已達《公平交易法》規定結合申報門檻，台新金控2024年9月4日向公平會申報結合。

公平會審查新新併 圖／經濟日報提供
公平會審查新新併 圖／經濟日報提供

公平會副主委陳志民指出，新新併涉及金融市場多項業務範疇，包含銀行、人身保險、證券期貨、投信投顧及保險代理人等，業務間存在水平重疊關係，同時在保險與基金商品銷售通路上形成上、下游垂直結合。

在水平結合部分，陳志民表示，兩家公司在銀行、人身保險、證券期貨等市場中的業務合併後，市場占有率總和未達15%，意味著該合併案對市場集中度提升有限，對其他競爭者影響微乎其微，不具備顯著限制競爭風險。

垂直結合部分，公平會調查保險與基金商品生產與銷售通路，結果顯示，該市場參與者眾，競爭環境激烈，台新金控與新光金控旗下事業合併後，仍不具備顯著市場主導力。公平會認為，合併案不會造成市場封鎖或排擠其他競爭者疑慮。

陳志民說明，此次審查期間，除廣泛徵詢金管會與市場其他參與者意見外，還針對該案競爭影響進行多層次評估，此案涉及兩大金控整併，為求周延，特地延長審查時間，全面了解市場可能面臨的變化與風險。

陳志民指出，金融控股公司間結合案，對市場影響通常較為複雜，不僅涉及多重業務，還牽涉各類商品銷售通路整併，因此公平會審查過程中特別注意市場結構、參與者競爭力及未來市場可能出現的動態變化，確保消費者利益不受侵害。

經多方審查與分析，公平會最終認定，台新金控與新光金控合併案並未構成顯著限制競爭不利益，且對市場其他競爭者與消費者影響皆屬可接受範圍，因此依公平法規定，決定不禁止該結合案。

公平會強調，此次裁決是基於市場競爭環境的全面分析，未來仍將持續監督金融市場競爭狀況，以確保公平競爭秩序不受影響，提醒企業，在進行大型整併案時，應審慎評估其對市場可能造成衝擊，並主動與相關單位配合，確保交易合法性與透明度。

公平會 台新金控 新光金控

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