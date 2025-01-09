土銀2025年放款目標 五年最低

土地銀行預算顯示今年放款餘額成長目標僅1.8%，為近五年最低，顯示在央行重拳打房之下身為不動產專業銀行保守看待相關業務及景氣。事實上，去年土建融放款就減少近300億元，是靠新青安貸款補足。臺銀放款目標年增3.3％，亦將審慎評估土建融案件。

土銀預算顯示今年放款業務目標為2兆2,911億元，較去年增加411億元或1.8%。主要是持續鞏固土、建融專業利基外，積極辦理中小企業放款及各項專案貸款，並擇優質客源承作，積極拓展民營企業及消費者貸款所致。

對比近五年預算目標分別為3.3%、3.9%、5%、5%及2.9%，今年是五年來最低。顯示在央行打房不鬆手之下，以不動產放款為主的土銀保守看待相關業務，例如土地融資成數限縮，過去一件案子的放款量現在要做兩案，且針對逾18個月未動工購地貸款還將每年收回本金一成。2021年時還應立法院要求配合打房，預算宣示土建融「零成長」，如今則是大環境下建商購地腳步放緩，連帶土建融需求減少。

臺銀放款目標則為3兆1,459億元，較去年度增加3.3％。臺銀指出，將審慎評估土建融案件，維持土建融總有效額度穩定，加強推展優質自住型房貸，承作適用較低風險權數之購置自用住宅貸款。

此外，三家國營金融機構預估今年獲利方面，臺灣金控指出，估今年淨利114.8億元、年增14.8%，主要為臺銀利息淨收益增加。