金管會主委彭金隆：金融市場需要瞭望員

金管會主委彭金隆上任將滿八個月，他昨（8）日表示，台灣擁有良好七大「天時」條件，透過一系列的政策開放，將建立一個具台灣特色的亞洲資產管理中心，留財與引資並重。談及上任後成立金融市場發展及創新處，彭金隆指出，台灣在發展金融市場擁有一群很好的水手，但更需要一位瞭望員，為台灣未來發展找到新機會與新方向。

彭金隆昨日出席天下經濟論壇，以「打造亞洲資產管理中心」為題發表演講，他指出，台灣已具備七大「天時」條件，一、穩健成長的經濟成長率、國人平均GDP；二、充沛的銀行存款、超額儲蓄；三、壽險業總資產規模持續成長至36兆元；四、日益壯大的資本市場與市值；五、具世界領先的產業優勢；六、持續成長的財富管理規模；七、快速成長的境內基金規模。

彭金隆指出，不同於新加坡、香港，我們沒有要複製誰或取代誰，而是要建立一個具台灣特色的亞洲資產管理中心。他說，金管會現階段推動策略的核心在於「加大」與「串聯」，首先壯大各金融產業的資產管理規模，不管是銀行、投信、保險業等，都應該做大，再來串接各類金融商品服務與客戶，打造「一站式服務、全面性解決」，留財引資。

上任金管會主委將滿八個月的彭金隆，在被問及如何使監管與發展並存，他表示，過去金管會監督、管理及檢查都做得很好，但好像缺了發展？因此他上任第一件事，就是與行政院長卓榮泰討論，能否讓金管會成立金融發展創新相關新局處，卓榮泰一口答應。彭金隆會建議的原因是認為「台灣在發展金融市場擁有一群很好的水手，但更需要一位瞭望員」。