永續債夯 發行檔數、金額攀高 連續四年突破千億元

推動台灣往2050淨零排放目標前進，政府持續深化國內永續金融發展，永續債發行夯。即便面對市場通膨升息，2024年永續債發行檔數與發行金額再創歷史新高。根據櫃買中心與金管會統計，去年國內共計發行53檔永續債、發行金額1,492億元，連續四年突破千億元。其中，綠色債為最多，發行32檔，金額共計1611億元；社會責任債券居次，發行11檔，金額共計160億元。

金管會公布統計，2017年國內永續債市場發行金額逐年成長，截至2024年發行總額達6,811億元，已經發行238檔。金管會認為，永續債市場成為國內企業發展的重要籌資管道。展望2025年，高雄市政府於1月3日發行25億元永續債，去年底取得永續債資格認可的桃園市政府，今年也有機會發行60億元的永續債。

國內永續債市場商品共有四種，包括綠色債、社會責任債券、可持續發展債券以及可持續發展連結債券（SLB）。其中，綠色債發展最高，發行檔數與金額都是最多，累計至去年年底，共計發行152檔、發行金額4,735億元，占整體永續債發行金額比重近七成；可持續發展債也發行47檔、發行1,211億元。持續發展債券以及可持續發展連結債券（SLB）各發行九檔與一檔，發行金額分別為91億元以及80億元。

去年地方政府推動發行永續債，包括台北市政府捷運局在去年元月發行25億元社會責任債券，以及台北市政府去年3月發行三種天期社會責任債券，共計發行75億元，累計總發行100億元。高雄市政府去年發行20億元綠色債，桃園市政府也在去年12月31日取得永續債資格認可，申請額度60億元今年將預計發行，其永續債計畫書包括綠色以及社會效益投資計畫。

去年發行的九檔可持續發展債券，發行人則皆為銀行，包括永豐銀、玉山銀、臺灣銀行、土銀、渣打銀以及一銀。銀行業者指出，發行永續債目的，會用在放款上，主要鼓勵企業發展永續，專用在永續放款，符合永續策略，雖然去年利率處於高檔，但支持政府政策與企業需求，銀行透過發行永續債，以承作永續相關放款。

根據櫃買中心統計，目前流通在外發行餘額與檔數以綠色債最高，共計發行125檔、金額3,986億元。