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6大核心戰略產業放款 去年前11月達年度目標1.9倍

中央社／ 台北8日電

助攻台灣經濟轉骨，國銀衝刺核心戰略產業放款。根據金管會最新統計，2024年前11月本國銀行對6大核心戰略產業放款餘額淨成長新台幣6682億元，年度目標達成率攀升至1.9倍。

行政院2021年5月核定「6大核心戰略產業推動方案」，鎖定資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等6大產業，力拚讓台灣在全球供應鏈加速重組時代扮演關鍵力量。

金管會統計，截至2024年11月底止，本國銀行對6大核心戰略產業放款餘額達7兆9030億元，相較2023年12月底淨成長6682億元；對照年度新增放款目標3500億元，達成率攀升至190.92%。

分產業別觀察，2024年前11月國銀對民生及戰備產業放款淨成長3944億元為最大宗，其次為對綠電及再生能源產業放款淨成長2902億元，第3為對國防及戰略產業放款淨成長2325億元。

不過，部分行業同時符合不僅1項核心戰略產業分類定義，可能同時計入2或3項以上核心戰略產業內，放款數據並未剔除重複計算數。

金管會銀行局分析，因資訊電子相關產業受惠高效能運算與人工智慧應用，需求持續強勁，銀行業對國防及戰略產業中的電子、通訊設備及其零組件批發業、電腦製造業等放款增額顯著。

另一方面，政府推動能源轉型政策，持續提升相關產業需求，帶動銀行業對民生及戰備產業中的石油及煤製品製造業授信成長，對綠電及再生能源產業、民生及戰備產業中的電力供應業亦增加授信。

根據金管會統計，截至2024年11月底止，對6大核心戰略產業放款餘額前5大銀行依序為台灣銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行及兆豐銀行，清一色為公股行庫。

金管會

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