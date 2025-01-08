中租基金平台：日圓級別基金三優點 替閒置日圓增值

台灣人愛日本旅遊，對於日圓更是情有獨鍾，每當日圓跌出甜甜價，都會造成一股換日圓風潮。究竟滿手日圓該何處去？中租基金平台指出，與其讓日圓閒置在帳戶中，現在還有更多日圓計價級別的基金，除了日股基金之外，還有其他股債標的可以選擇。

中租基金平台指出，投資日圓級別基金有三大好處。首先，可以活化閒置日圓，發揮資金效益。在日本超低利率環境下，日圓存款、定存利率趨近於零，台灣銀行外匯存款牌告利率顯示，日圓1年定存年息僅0.1%。

中租基金平台指出，將日圓放在銀行帳戶中雖然安全，但資金幾乎沒有增值空間。如果投資日圓級別基金，可參與日本股市或全球股債市行情，讓閒置資金動起來，爭取更高的投資報酬機會。

第二個好處則是資金流動性高，旅遊、投資兩不誤。中租基金平台指出，日圓基金具備較高的流動性，在計畫下次日本旅遊或有其他日圓需求時，可以進行基金部分贖回，款項約六至十個工作天匯入帳戶（每家基金公司作業時間不同），讓資金運用更具彈性。

好處三則是投資標的選擇多元，分散風險參與市場行情。中租基金平台指出，近年市場對日圓資產需求快速增長，多家投信、投顧公司紛紛推出日圓級別基金，投資標的已不再局限於日本資產。

中租基金平台指出，像是美國平衡型基金、人工智慧（AI）科技基金、全球多元資產基金、美元/歐元非投資等級債券基金等，都有日圓計價級別可供選擇。投資人可根據自身風險偏好，選擇最適合的標的，輕鬆參與全球投資機會。

中租基金平台是台灣第一家線上基金超市，擁有超過3,650檔基金選擇，其中日圓級別基金已有50檔，並提供基金申購零手續費優惠禮遇，讓投資人可以輕鬆活絡手中閒置日圓，一站式完成全球投資布局。