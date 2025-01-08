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彭金隆：對虛擬資產採「謹慎友好」態度 專法6月送政院

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

川普2.0時代即將來臨，由於其於競選時曾提出「建立比特幣戰略儲備」等承諾，帶動比特幣一度上演慶祝行情，而針對國內虛擬資產發展，金管會主委彭金隆8日表示，對虛擬資產採取「謹慎友好」態度，今年6月30日前會將虛擬資產專法草案送入行政院。

彭金隆昨受邀出席論壇，談到虛擬資產，他坦言「我上任才知道虛擬資產歸金管會管」，但在接任金管會主委一職前，他在學校從事金融科技創新多年，對新興領域不陌生，因此他認為交給金管會處理也很好，因金管會具有審慎基因，所以會是一個很好的開始。

他也跟金管會同仁說，面對虛擬資產市場，是機會也是風險，會採取比較謹慎友好態度面對這市場。金管會目前已完成虛擬資產專法草案，正要進行公聽會，將在今年6月30日之前將虛擬資產專法草案送進行政院審查，立專法是走在全球前面。

彭金隆指出，金管會現在已開放讓金融業試辦虛擬資產保管業務，讓傳統金融與數位金融開始做連結，並開放專業投資人透過複委託投資比特幣ETF，這是金管會迎向機會時採取的態度，謹慎友好且從安全角度來出發，「我覺得台灣不可落後發展的機會」。

為強化國內虛擬資產平台對客戶的權益保護，行政院2023年指定金管會擔任具金融投資或支付性質虛擬資產平台主管機關，金管會採循序漸進式監理，於2023年第3季公布指導原則後，督促業界成立公會、制定自律規範，2024年11月30日起自洗錢防制法遵聲明改採登記制，26家業者最晚須於今年3月31日前向金管會辦理登記。

比特幣 金管會

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