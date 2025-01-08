彭金隆：台灣發展金融市場已有好水手 但還需瞭望員

金管會主委彭金隆上任將滿8個月，他8日表示，台灣擁有良好七大「天時」條件，透過一系列的政策開放，將建立一個具台灣特色的亞洲資產管理中心，留財與引資並重。談及上任後成立金融市場發展及創新處，彭金隆指出，台灣在發展金融市場擁有一群很好的水手，但更需要瞭望員，為台灣未來發展找到新機會與新方向。

彭金隆8日出席天下經濟論壇，以「打造亞洲資產管理中心」為題發表演講，他指出，以亞洲來看，並非每個國家都像台灣在近十年來有良好的經濟發展，其實台灣已具備七大「天時」條件，一、穩健成長的經濟成長率、國人平均GDP；二、充沛的銀行存款、超額儲蓄，台灣的銀行總存款規模突破61兆元，超額儲蓄也衝破4兆元大關；三、壽險業總資產規模持續成長至36兆元；四、日益壯大的資本市場與市值；五、具世界領先的產業優勢；六、持續成長的財富管理規模；七、快速成長的境內基金規模，目前境內基金規模達9.6兆，自2014年起規模成長387%。

至於台灣要發展亞洲資產管理中心具有哪些挑戰，彭金隆指出，不外乎四點，即稅負條件、語言環境、外匯管理、地緣政治，但不能因為沒有這些台灣就不發展，台灣有產業優勢、有充沛的民間財富、投資動能、市場發展遠景及人才，不同於新加坡、香港，「我們沒有要複製誰或取代誰，而是要建立一個具台灣特色的亞洲資產管理中心，留財與引資並重」。

彭金隆說，金管會現階段推動策略的核心在於「加大」與「串聯」，首先壯大各金融產業的資產管理規模，不管是銀行、投信、保險業等，都應該做大，這樣自然會有國際競爭力，金管會也會透過政策輔助，再來串接各類金融商品服務與客戶，打造「一站式服務、全面性解決」，留財引資，發展經濟，更重要是要均衡台灣回饋社會。

而上任金管會主委將滿8個月的彭金隆，在被問及如何使審慎基因與發展基因併存，他表示，「金管會組織法明定金管會4大任務，即發展、監督、管理及檢查，過去監督、管理及檢查都做得很好，為何獨缺發展？」因此他上任第一件事，就是與行政院長卓榮泰討論，能否讓金管會成立金融發展創新相關新局處，卓榮泰一口答應。而彭金隆會這樣建議的原因是「台灣在發展金融市場擁有一群很好的水手，但更需要瞭望員」。

彭金隆指出，因此金管會借鏡新加坡金管局（MAS）監理架構，於今年新設金融市場發展及創新處，下設的金融創新一科、二科、綠色金融科、金融發展科，彭金隆認為，金融市場需要安全與發展並進，「就像你坐在車上，目的是要踩油門前進，而不是一直踩住煞車確保安全」。也期盼金管會在新處成立後，為台灣未來發展找到新機會與新方向。

至於如何做到均衡台灣，彭金隆強調，均衡台灣為國家整體政策，社會要穩定，均衡是最基本力量，金管會任何政策鬆綁產生的發展成果，不是僅有該機構分享，這將成為他未來施政很重要的方向，比如金融業有獲利，應想辦法強化資本，亦要考慮員工，替年輕人、基層員工加薪，因此未來金管會將研議一定薪資門檻，也就是最低工資的1.3倍（約3萬7,167元），納入上市（櫃）公司申請許可審核，再來就是回饋客戶及社會。