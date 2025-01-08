水稻收入保險基本型理賠金增 繳公糧可保加強型

農金署今天表示，114年度第1期作水稻收入保險即日起到3月底止受理投保，提醒農民務必把握時間投保，「基本型」理賠金額增至每公頃新台幣2萬元，繳售公糧者可投保「加強型」。

農業部農業金融署發布新聞提醒農民，3月底前辦妥114年度第1期作水稻收入保險，以維護自身權益。

水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」。農金署並說，「基本型」保險為全面納保項目，農民無須繳納保險費，農業部全額補助，而且為配合農業天然災害救助辦法調整稻米救助額度，114年度起提高理賠金額，與稻米救助額度一致，當各鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃理賠金額由1.8萬元提高至2萬元。

其次，為簡化投保作業，今年起農民申報種稻作業時，填繳申報種稻書表，即完成基本型保險投保作業，無須另行填報要保書。

「加強型」也有革新，農金署指出，配合糧食產業全面升級計畫，為保障所有稻農因天災或其他事故致產量減少的損失，提供稻農自願投保的風險管理工具，從114年起放寬繳售公糧者，也可以投保。

關於「加強型」保險，農金署說明，當鄉鎮產量減產超過5%（1期作）以上即啟動理賠，以及農業部補助保費50%，部分縣市政府也加碼補助，農民最低只要繳交1成保險費，保單即可生效，大幅降低負擔。

「加強型」保險並再區分為「一般」及「優質」。農金署並說，為推動提升稻農收益「1集2轉3加3」政策，鼓勵稻農種植優質稻米，提升產業競爭力，114年度提高「優質加強型」保險的目標價格，較113年度同期作每公斤提高3元。

針對「優質加強型」適用對象，農金署說，限「契作集團產區營運主體」，或取得「有機」、「產銷履歷」或「友善環境耕作」驗證者加保。

農金署統計，111年1期作起開辦水稻收入保險，保障範圍涵蓋天災、疫病及蟲害，迄113年2期作約有81萬名農民投保64.7萬公頃；因111年1期作稻熱病嚴重，及112年2期作小犬等颱風侵襲，累積至113年1期作已有8.3萬名農民獲理賠約15.5億元。

另外，農金署重申，水稻收入保險為實際從事稻作生產者始可投保，為簡化投保作業程序，若非土地所有權人，也無法取得租約，可以採本人切結方式辦理投保。而為協助農民分散營農風險，目前已開發28種品項、44張農業保險保單。