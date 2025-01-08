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台灣拚亞資中心 中信銀：半導體產業是吸引外資關鍵

中央社／ 台北8日電

拚台灣成亞洲資產管理中心，中信銀個人金融執行長楊淑惠今天指出，台灣與新加坡、香港有很大不同，具備堅強工業基礎、創業文化和環境等優勢，而台灣半導體產業更是關鍵，可以吸引外資來台。

楊淑惠、渣打銀行財富管理方案、存款和房貸業務全球主管暨客戶長尚明洋（Samir Subberwal）今天出席天下經濟論壇，分享銀行業對於資產管理的新想像。

楊淑惠說，金管會力拚台灣成為亞洲資產管理中心，台灣的優勢是有堅強的工業基礎、創業文化與環境，其中台灣的創業精神是新加坡、香港所沒有，而半導體產業更是關鍵，可以吸引更多外資來台投資。

對於高資產管理業務，楊淑惠分享，台灣客戶很多都是具有冒險精神的創業第一代，財富累積靠自己打造出來，客戶年紀都達到60歲甚至65歲，有企業接班、財富傳承等需求，金融機構可以幫助客戶投資，透過境內、境外的網路提供整合性服務。

聚焦客戶的跨代財富傳承，楊淑惠分享，中信金集團共有9個子公司，透過串連不同業種，協助財富管理客戶在銀行的資金去投信、保險等跨業。銀行的資本市場則在全球10國、4個時區、13個交易室，讓客戶可以在全時區投資。

楊淑惠進一步指出，在跨業上除了金控底下創投、私募基金、台壽等資源，更整合會計、律師等服務，並由中信銀作為單一窗口來服務高資產客戶。

尚明洋則分享，渣打集團在客戶服務、國際網路、國際財富管理經驗和投資有高度成長，而渣打的開放式架構平台更是為客戶做建議，因為自身沒有保險公司和資產管理公司，開放的產品和建議加上集團首席投資辦公室（CIO）觀點更能做好財管服務。

尚明洋表示，亞洲的高資產客戶注重交易、諮詢和銀行獨家的投資方案，與美國獨立財務顧問服務、歐洲的資產穩健增值、全權委託有很大不同。

中信銀 創業

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