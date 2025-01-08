發展銀行「雙翅膀」！合庫財管成績亮眼 手續費收入年增四成

合作金庫銀行積極響應主管機關「銀行雙翅膀」政策，全力衝刺財富管理業務，2024年度財富管理手續費收入年增達四成，充分展現其與客戶的綿密度，深耕財富管理領域的專業度與優質服務，再創新財管里程碑。

身為國內龍頭金融機構，合作金庫銀行有感於花蓮觀光近年飽受地震與颱風衝擊，為傳達對花蓮民眾的支持與關懷，特別將年度財富管理研習營移師花蓮舉行，以行動支持在地經濟，同時與花蓮縣政府觀光處攜手合作，於花蓮高爾夫球場舉辦植樹活動，種下35棵珍貴的牛樟樹，並透過「國際碳權GS」註銷本次行程10噸的碳排放量，實現「零碳」足跡的目標，成為國內第一家公股行庫，以實際行動支持金管會永續金融的政策，創下公股銀行綠色先例。

合作金庫銀行表示，ESG永續發展一直是本行經營的核心價值之一，尤其在財富管理業務，近年不只主動保管ESG主題相關的基金，亦特別設立「ESG基金專區」網頁，提供客戶更便捷、更安全的服務體驗，瀏覽符合主管機關ESG規範之基金標的，避免客戶資金落入漂綠陷阱。

長期以來，合作金庫銀行推廣金融教育不遺餘力，每年舉辦兒童理財營及理財講座，落實普惠金融，並持續透過實際行動支持地方經濟，同時兼顧環境永續，善盡社會企業責任，強化集團經營，創造永續新價值。