創成立最佳紀錄！永豐金2024年大賺223億元 連兩年改寫新高

受惠2024年資本市場熱絡，銀行子公司與證券子公司獲利皆為歷年最佳水準，永豐金控（2890）8日公布去(2024)年全年稅後純益，大賺223.02億元，年成長12.8%，EPS 1.76元，連續兩年突破歷史新高，續改寫歷年全年新高，並寫下成立以來首度全年獲利突破200億元。

永豐金2024年全年累計稅後純益223.02億元，年增25.38億或年增12.8%，EPS 1.76元，年化ROE 11.33%。

受到去年國內經濟動能強勁，國銀去年放款成長寫新猷，永豐金控子公司永豐銀去年放款出現雙位數成長，整體利息淨收益、手續費淨收益及金融交易相關收益皆有成長，2024年稅後純益賺174.63億元，年增13.97億元，年增8.7%，連續四年創下年度歷史新高。

永豐金證券子公司稅後賺58.28億元，年增19.92億元或年增51.9%，亦繳出超越2021年的新高水準。2024年受惠於台股價量齊揚，手續費淨收益與資本利得皆有大幅成長。

惟接近年關，銀行放款有提存需求，永豐銀12月提存費用增加，加上年底信用卡商譽減損，永豐銀去年12月稅後純益7.83億元，月減3.77億元或月減32.5%。據了解，信用卡商譽減損來自多年前併購的安信信用卡，金額占比不大，屬於年度調整，會產生在溢價併購的科目中，假設該業務項目淨值100元，用120元溢價買進，多支付的20元就是屬於商譽。

另一子公司永豐金證券去年12月受惠於承銷部位利益回升，12月稅後純益3.68億元，月增1.31億元或月增55.3%。永豐金控去年12月稅後月增0.82億元或月增8.2%。