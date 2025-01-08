Q1投資布局 群益投信：採「蛇來運轉」投資策略因應

展望2025年，群益投信表示，全球經濟可望延續溫和增長態勢，主要央行降息方向未變，因此股、債市投資契機兼備，第一季建議投資人可採「蛇來運轉」投資策略來因應。

群益投信指出，「蛇」讀音接近「時」，意味著新的一年到來，尤以川普即將重返白宮開啟Trump 2.0時代最受矚目，建議可關注有望享放鬆監管、減稅措施之美國股市，以及受到川普關稅主義影響較輕、經濟動能強勁之印度股市，不妨透過美股基金、印度股票基金來參與；「來」則意味著降息雖趨緩，但趨勢未變，債市持續迎來順風環境，以非投等債、次順位金融債等高債息資產最值留意，投資人可透過相關ETF或基金布局。

至於「運」代表運籌帷幄，訴求以一檔產品滿足跨資產、跨市場靈活配置的投資人便可採取多重資產基金來應對；「轉」則代表可關注享有轉單效益與市場轉機之主題，前者以台股基金、東協基金最值關注，而在全球減碳風氣盛行，建議投資人不妨留意結合市值與低碳選股之台股ESG低碳ETF，兼顧台股成長行情與碳金商機。

群益投信投研部主管陳沅易表示，在全球AI發展趨勢未變之下，仍不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體／ODM供應鏈完整及轉單效益擴大，對於台股中長期表現仍正向看待。投資布局方面，AI題材仍為市場焦點，AI伺服器與邊緣AI相關產品在2025年獲利皆預估有明顯成長，其中AI PC各零組件更擁有規格升級的潛在動能，相關類股表現值得留意。其他產業包括正處建置期的低軌衛星供應鏈、以及運動風氣盛行下之運動休閒類股亦可關注。

債市投資方面，群益投信固定收益部主管林宗慧說，整體來看，隨著債券收益率處於高位，債券資產的價格恢復能力顯著增強，仍可望持續吸引尋求收益的資金配置，投資配置上把握「先固息，後增益」的投資策略，朝信評佳、財務體質優的標的進行配置，包括次順位金融債、成熟國家非投等債值得留意。

近年來國人偏好投資ETF商品，群益投信ETF及指數投資部主管張菁惠指出，在債券ETF選擇上，可朝向票息高、規模大的標的進行配置，兼顧收益與流動性。此外，基於景氣衰退機率低，搭配聯準會預防性降息，非投等債發行企業基本面展望持穩，高息收優勢明顯，投資人不妨透過非投等債ETF來參與。

股票ETF方面，張菁惠說，建議投資人不妨透過精選重視低碳管理之台灣市值龍頭企業所組成的台股低碳市值ETF來布局，對於半導體產業投資偏好明顯的投資人，則可留意精選台灣優質半導體高息股的半導體收益ETF，重視收益布局的投資人可透過台股高息ETF來掌握。

群益投信國際部主管洪玉婷表示，在基本面、貨幣面與政策面都趨於正向之下，仍看好美股表現。產業方面，AI將持續推動科技產業發展與獲利表現，隨著AI應用落地，從硬體至軟體之投資機會皆值得留意。此外，在利差穩定下，併購活動增溫有利於金融業業務表現，金融股表現值得關注。其他新興產業題材如自動駕駛、人形機器人亦可留意其發展。

洪玉婷也說，印度經濟成長動能為全球主要經濟體之冠，加上受川普關稅戰影響相對較低，持續看好印度股市表現；產業方面，黃金珠寶、汽車、食物外送等消費題材表現可期。