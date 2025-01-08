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政府打炒房！永慶葉凌棋：剛需強區估跌7~10% 過度投機炒作區上看15%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

永慶房產集團業務總經理葉凌棋7日受邀主講政大不動產研究中心舉辦之「掌握房市脈動：2025房地產趨勢全解析」講座；葉凌棋表示，銀行房貸緊縮和央行第七波選擇性信用管制對台灣房市已產生價跌的影響，若房貸緊縮和信用管制持續，2025年房市有望呈現「量縮價跌」的格局。

葉凌棋推估，剛需強勁的區域估跌幅7%-10%左右，過度投機炒作的區域，房價則有10%-15%的跌價空間。

葉凌棋分析，2024年在台灣經濟基本面表現良好的基礎下，再加上民眾對於通膨持續、房價上漲的預期心理，造就2024上半年台灣房市的熱絡。

不過，葉凌棋指出，自2024年8月後，因銀行不動產放款比重創新高，各大銀行開始緊縮房貸。央行也擔心過熱的房市會造成泡沫風險，於是在9月底宣布實施第七波選擇性信用管制，緊縮房市資金。

葉凌棋表示，在銀行房貸緊縮以及央行信用管制的雙重衝擊下，房市交易量大減，但也成功扭轉民眾對房價上漲預期。

房市 房貸

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