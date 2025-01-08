只因一句承諾！「送愛心到人間」持續26年讓愛發光發亮

中部企業界年度最大公益關懷活動「送愛心到人間」，8日中午在台中潮港城餐廳盛大登場，來自各地的遲緩兒及惠明盲校盲童齊聚一堂，活動在近百位變裝的玩偶出場圍繞下展開。今年送出總值超過750萬元的神秘禮物，在寒冬中為中台灣社會社福團體注入一股強大暖流。

而這項活動的由來，竟然只是在民國88年，精湛建設總經理陳志聲對小朋友們的一句承諾，就讓這個關懷活動持續傳承26年。

活動開始時，當大家遍尋不著活動主辦人「陳叔叔」時，精湛建設總經理陳志聲以公爵的裝扮，突然從大愛心的氣球中蹦出，出現在舞台上向大家問候，為這個活動揭開精彩序幕。

來自全台各地超過300多位遲緩兒與盲童，以及他們的家人們，與燕景基金會、利駿貿易、精銳建設、力璞建設、宏全國際（9939）、香港恆昱、味丹集團、麗明營造、龍寶建設、勝群金屬、台灣行動菩薩協會、新英機械、台灣引興、Largan等37個主辦單位，以及67個協辦單位共匯聚超過1,000人，盛大的參與一年一度玩偶變裝的年終團圓圍爐活動。

各傳愛單位代表於籤桶中抽出所對應顏色的氣球，大家戳破氣球那一瞬間，各單位所需的物資升起呈現，總計有各項輔具、電器、電腦、生活用品及設備等上百項設備輔具，每個單位都獲得數十萬元的需要物資捐助，在歲末寒冬為各單位獻上溫暖。

活動的最高潮，是各單位代表抽出可愛圖騰之後，再從禮物箱中，以戳戳樂的模式揭開，五個單位共獲得5台交通車，另有五個單位共獲得15台65吋大電視額外神秘禮物，讓活動現場響徹歡呼聲及尖叫聲。

今年還表揚了24位年度最佳志工，每人獲贈按摩小禮品及感謝的小樹苗，期許每位小朋友都能在志工的呵護下，不斷的向上成長。

當燈光再度照向著大門，所有的玩偶再度在陳志聲的帶領進場下，送給每位小朋友的背包毯禮物盛大進場。陳志聲在台上以魔術盒變出一大疊的紅包，分送給在場的每位小朋友，祝福每位小朋友新年快樂，並且為現場300多位小朋友抽出50位特別獎品禮物，讓小朋友開心度過一個滿滿幸福的快樂新年。

活動最後，在大家上台為愛心點燈及感恩的心合唱曲聲中，為今年送愛心到人間活動劃下完美句點，並在互道新年快樂歡樂聲中，期待明年的相聚。今年活動總計送出總值超過750萬元的神秘禮物，為中台灣社會社福團體注入一股寒冬中的強大的暖流。

而今年主辦單位包括：財團法人燕景社會福利慈善事業基金會、利駿貿易、精銳建設、力璞建設、宏全國際、香港恆昱、味丹集團、麗明營造、龍寶建設、勝群金屬、台灣行動菩薩助學協會、新英機械、台灣引興、Largan、磐興建設、勝群金屬、秋雨物流、統立工程。

鼎金國際貿易、歐印興業、台灣三菱電梯、松金工程、卓瀧助、卓伯源、欣向美牙醫診所、康博集團、寶輝建設、創泰投資、蕙禮公司、寶宇興投資、壕錀企業、簡森垣先生夫人、築跡建築師事務所、鼎霖國際、關中企業、臺麒投資、台昌彩藝、林祐廷、林拓安等。