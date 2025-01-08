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別擔心「富不過三代」 勤業眾信教你三招破除魔咒

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
德勤商務法律事務所合夥律師林光彥與勤業眾信私人暨家族企業服務團隊資深會計師王瑞鴻。業者提供
德勤商務法律事務所合夥律師林光彥與勤業眾信私人暨家族企業服務團隊資深會計師王瑞鴻。業者提供

台灣多以中小型家族企業為主，隨著世代交替，許多企業主都擔心遇到「富不過三代」魔咒，究竟該如何解決接班問題，以實現企業永續經營，勤業眾信聯合會計師事務所8日提出三大策略破解，包括「傳統繼承制度」、「遺囑信託」與「家族傳承工具」。

勤業眾信私人暨家族企業服務團隊資深會計師王瑞鴻指出，家族傳承不能僅關注財富分配，更需考量相關法律規範，忽略法律議題可能導致家庭紛爭，甚至阻礙企業發展，若能善用法律工具進行提前規劃，便可有效實現代代相傳的願景。

德勤商務法律事務所合夥律師林光彥表示，隨著社會結構變遷，民眾對資產傳承規劃的重視度逐年提高，據司法院統計顯示，經公證或認證的遺囑數量已從2008年的約3,000件增加至2023年的逾1萬件，但仍有許多家庭未妥善規劃資產分配，陷入爭議。

林光彥進一步指出，傳統遺囑雖設立簡便，但受到法律限制，例如遺產分割的禁止期間僅有十年，難以進行長期性規劃，相比之下，遺囑信託透過專業受託人管理資產，不僅能確保財產有效運用，還能符合被繼承人的長期規劃意圖，不過要留意特留分制度，避免因期間過長而產生法律爭議。

相較於遺囑信託，生前信託在規劃上具有更高彈性，且能避免特留分相關問題。林光彥解釋，生前信託在委託人生前即已生效，並且信託財產與委託人名下財產分離，因此不會成為特留分扣減標的，有助於實現長期規劃的目標。

林光彥強調，家族傳承規劃需根據每個家族的特殊需求量身訂做，全面考量財產保護、遺族照護及管理需求，選擇最適合的工具組合才能達成最佳效果。

勤業眾信提醒，家族永續經營需要提前布局，透過結合多種法律傳承工具，企業主不僅能打破「富不過三代」的宿命，更能實現企業與家族的長期發展，創造家族和諧與薪火相傳的雙贏局面。

司法院 特留分 遺產

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