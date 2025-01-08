別擔心「富不過三代」 勤業眾信教你三招破除魔咒

台灣多以中小型家族企業為主，隨著世代交替，許多企業主都擔心遇到「富不過三代」魔咒，究竟該如何解決接班問題，以實現企業永續經營，勤業眾信聯合會計師事務所8日提出三大策略破解，包括「傳統繼承制度」、「遺囑信託」與「家族傳承工具」。

勤業眾信私人暨家族企業服務團隊資深會計師王瑞鴻指出，家族傳承不能僅關注財富分配，更需考量相關法律規範，忽略法律議題可能導致家庭紛爭，甚至阻礙企業發展，若能善用法律工具進行提前規劃，便可有效實現代代相傳的願景。

德勤商務法律事務所合夥律師林光彥表示，隨著社會結構變遷，民眾對資產傳承規劃的重視度逐年提高，據司法院統計顯示，經公證或認證的遺囑數量已從2008年的約3,000件增加至2023年的逾1萬件，但仍有許多家庭未妥善規劃資產分配，陷入爭議。

林光彥進一步指出，傳統遺囑雖設立簡便，但受到法律限制，例如遺產分割的禁止期間僅有十年，難以進行長期性規劃，相比之下，遺囑信託透過專業受託人管理資產，不僅能確保財產有效運用，還能符合被繼承人的長期規劃意圖，不過要留意特留分制度，避免因期間過長而產生法律爭議。

相較於遺囑信託，生前信託在規劃上具有更高彈性，且能避免特留分相關問題。林光彥解釋，生前信託在委託人生前即已生效，並且信託財產與委託人名下財產分離，因此不會成為特留分扣減標的，有助於實現長期規劃的目標。

林光彥強調，家族傳承規劃需根據每個家族的特殊需求量身訂做，全面考量財產保護、遺族照護及管理需求，選擇最適合的工具組合才能達成最佳效果。

勤業眾信提醒，家族永續經營需要提前布局，透過結合多種法律傳承工具，企業主不僅能打破「富不過三代」的宿命，更能實現企業與家族的長期發展，創造家族和諧與薪火相傳的雙贏局面。