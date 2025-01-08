年終獎金怎麼花？月薪介於「這區間族群」最重視累積財富

新春迎蛇年，智慧布局年終理財，為新一年財富開創佳局。中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）公布「2025年新春理財趨勢調查」，結果顯示，47%受訪者預估年終獎金可能持平，另有逾五成受訪者選擇將部分獎金首先投入理財規劃，顯示年終獎金不僅是用於節日開銷或購物，更是許多人新春財務規劃的重要起點。

中信銀行針對客戶進行網路「2025年新春理財趨勢調查」，結果指出，年終獎金的運用，54%受訪者首重部份獎金投入理財規劃，以25歲至30歲的年輕世代為大宗。中信銀行建議，隨著收入提升，理財規劃從短期目標逐漸向長期目標轉變，充分體現理財需求的多樣性與個人化。

針對不同年齡層與人生階段的需求，中信銀行提供「全方位家庭理財健診」，協助客戶檢視財務目標並制定專屬計畫。剛踏入職場的年輕族群，可透過「夢想金試算」了解財務缺口，養成理財紀律，逐步實現目標；三明治世代則可利用「子女教育金試算」，提前準備子女教育資金；而壯世代族群，則可使用「退休準備」理財健診檢視缺口，為退休生活打造穩健基礎。

中信銀行進一步揭露不同收入族群的理財偏好，月薪介於新台幣27,001元至37,000元者，偏好累積娛樂基金（50%），將資金用於旅行或購買奢侈品，而月薪新台幣10萬7,001元以上者則注重財富累積（85%）。選擇投資產品時最關心績效報酬（85%）、風險程度（68%）、手續費及管理費優惠（31%），顯見面對通膨，民眾重視開源節流外，亦重風險評估。對此，中信銀行建議民眾長期投資分散風險，可參考精選基金、ETF和境外股票等產品，以避免短期市場震盪。

隨著數位化時代來臨，已有超過66%民眾喜愛圖文結合的理財學習方式，47%偏愛短影音，中信銀行歡迎民眾善用「中國信託財富管理YouTube頻道」及中國信託財富管理LINE官方帳號等數位理財工具，掌握趨勢重點及理財新知。另一方面，中信銀行持續加強理財團隊專業能力，目前已有481人取得國際認證高級理財規劃顧問（Certified Financial Planner®, CFP®），持證數居金融業領先地位、累積606人持有退休理財規劃顧問（Retirement Financial Advisor, RFA）證照、395人取得高齡金融規劃顧問師以及198人持有家族信託規劃顧問師認證，為客戶提供全方位的財富管理服務。