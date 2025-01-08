三大節慶網路詐騙行為騙倒半數民眾 切勿點不明連結

節慶前後期間常為詐騙集團行騙的好時機，全球資安解決方案領導廠商趨勢科技發布新的《節慶期間網路詐騙調查》指出，台灣有近八成受訪者看過節慶相關的網路詐騙，有62%曾上網搜尋以確認是否為詐騙，但整體受訪者卻仍有四分之一曾落入節慶相關的網路詐騙陷阱，比率遠高於美國、澳洲、新加坡地區，全民的戒備防守仍須再強化。

趨勢科技指出，農曆春節即將到來，預期詐騙集團也可能看中此波節慶網購需求伺機而動，趨勢科技提出三大春節網購防詐須知，呼籲民眾留意上網行為，建議最好為手機或平板增加防禦資安軟體。

趨勢科技提出三大防詐須知，首先是多國民眾都上當的「包裹配送簡訊和電子郵件」。根據趨勢科技最新調查，在台、美、澳、新加坡四個地區，受害者上當手法最大宗皆為「包裹配送簡訊或電子郵件」，曾落入節慶網路詐騙的台灣受訪者之中，有超過一半（57%）的人落入此陷阱。

詐騙集團透過寄發假簡訊或電子郵件要求消費者取貨，並挾帶釣魚連結供民眾查詢物流狀態，抑或請民眾盡速付款取貨，這類被稱為「幽靈包裹」的案例在各地區皆層出不窮。趨勢科技提醒，收到包裹配送簡訊或電子郵件時，應先到官方平台查證商品的物流狀態，或將訊息截圖上傳AI防詐達人「詐騙查證」以判讀是否為可疑訊息，如沒有下單購買就不要隨意取貨；切勿直接點入訊息連結以避免點擊到釣魚連結而導致個資遭竊、或直接簽收付款而購買到「幽靈包裹」，造成財損。

其次是騙倒半數民眾的「刷卡被拒通知」。根據趨勢科技調查，「刷卡被拒通知」為台灣的受害者受騙比例第二高的網路陷阱，有一半的受害者曾落入此詐騙手法。詐騙集團假借「信用卡授權失敗」、「未簽署金流協議」、「無法下單」等名義，要求買家提供個人資料。趨勢科技提醒，如收到刷卡異常或交易失敗等通知時，應先與發卡銀行求證，避免點進不明連結輸入個資或使用非官方管道匯款。

第三是輕信超值優惠，看準新春網購熱潮，詐騙集團也透過「低價促銷」、「僅此一檔」等誘餌吸引消費者輸入個資或下單選購，進而導致個資外洩、金錢損失等。趨勢科技提醒，民眾點入購物網站時也應再三檢查網頁內是否清楚記載公司名稱、統編，夾雜簡體字或非台灣人慣用詞等。