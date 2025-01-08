富邦產險獲永續金融評鑑排名前25%

富邦產險將永續價值與業務發展的觸角結合，以保險專業致力永續經營，持續落實與深化ESG，本次於金管會公布之「第二屆永續金融評鑑」受評成為保險業產險組前25%之產險公司，並獲證交所肯定為「113年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。

永續金融評鑑為參考國際ESG發展趨勢，以及國內金融業發展進程，建構兼容國內外永續金融發展趨勢的評鑑機制。富邦產險表示，富邦產險長期運用核心職能並跨域整合資源，持續開發ESG各面向保險商品，也持續投入新興綠能研究，為太陽能、離岸風電、儲能產業開發多樣損害防阻顧問服務，包括推出颱風潛勢分析服務，有助戶外綠能設施的風險評估，更推出「紅外線空拍機檢測服務」，自動定位影像座標及辨識溫度異常點，建構完善的綠能產業風險管理服務。

富邦產險運用金融科技，推出現場處理零時差服務，透過視訊服務提供客戶更快速優質理賠服務，也降低了交通碳排放；農作物保險採無人機空拍勘損技術，農民不需等待人員進行現地勘損，有效簡化理賠申請流程及縮短作業時間。此外，富邦產險亦致力於推廣電子保單，簽發比率名列前段班，不僅提升便利性和客戶體驗，更倡導改變使用習慣，以達到無紙化的成效。

除了持續致力環境永續，富邦產險亦努力實踐友善服務理念，也獲得金管會「公平待客原則評核」排名前25％的肯定，更於2024年取得客戶服務管理體系ISO 10002客訴品質管理系統之國際標準，持續優化申訴處理流程品質，將申訴管理機制接軌國際標準，展現持續致力提升客戶服務品質的用心。

富邦產險亦持續響應臺灣證券交易所為提升國內機構投資人盡職治理實務及相關資訊揭露品質，並參考國際機構投資人盡職治理實務，以及依據證交所每年最新評比標準等資訊，積極強化盡職治理政策面與實務面的作為，期善用金融力量精進責任投資，並與時俱進深化盡職治理。113年度評比項目當中大多獲得滿分，且自112年起連續第二年入選機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，顯示盡職治理表現亮眼，深獲肯定。

未來，富邦產險亦將力求實踐「正向力量 熱情守護」的精神，繼續堅持以永續發展為核心價值，強化各項風險因應能力以積極應對各種挑戰。