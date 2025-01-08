殖利率飆破4.5% 中信投信：2025金融業迎黃金期、三大關鍵解析

2025年金融市場揭開序幕，美國10年期公債殖利率一度攀上4.64%，美元指數亦曾突破109關卡創下2022年11月以來新高，展現出市場對美國經濟前景的信心。中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人羅世明表示，在全球通膨趨緩、數位轉型加速及地緣政治新秩序等多重因素影響下，2025年金融市場將迎來結構性投資機會。

觀察近期美國債市表現，美國債市在2025年首個交易日展現出顯著韌性。MarketWatch數據顯示，2年期公債殖利率位於4.247%，10年期公債殖利率維持在4.574%的相對高位，30年期公債殖利率更上揚至4.797%。美國20年期公債殖利率更於近期一度觸及至4.918%，創下自2024年4月26日以來新高。

羅世明表示，當前殖利率曲線形態反映出市場對經濟前景的謹慎樂觀態度，同時也暗示全球金融市場正經歷深層結構性轉變。

貨幣政策新常態與經濟韌性

羅世明認為，2025年全球經濟將進入一個嶄新階段，隨著通膨壓力逐步緩解，各國央行可能轉向更具彈性的貨幣政策框架。美國聯準會（Fed）的政策走向將是關鍵，預計將在維持金融穩定與促進經濟增長之間尋求平衡點。

預計聯準會2025年全年降息幅度將收斂至2碼，顯示其貨幣政策立場轉趨謹慎。儘管如此，美國經濟基本面依然強勁，第3季GDP成長率上修至3.1%，失業率維持在4.1%至4.3%的低檔，最新首次申領失業金人數降至8個月新低點，預計高利率環境將持續，為金融產業帶來利好。

金融產業迎來黃金期 銀行股和金融債具投資價值

羅世明分析，高利率環境有利於銀行業擴大利差收入，美國經濟的韌性也將帶動貸款需求增長。此外，美國大型銀行資本適足率良好，股票回購規模預計將以超過15%的速度增長，凸顯金融股的投資價值。

債券市場方面，羅世明認為，目前市場金融債殖利率約為5.04%，明顯高於過去十年平均水準，建議投資者可伺機進場佈局，並適度拉長投資期限以鎖定收益。此外，透過點陣圖趨勢觀察，長線來看降息方向不變，殖利率走揚反而提供未入債市投資人的良好契機。

羅世明強調，金融科技創新正在重塑全球金融服務格局。傳統金融機構加速數位轉型，新興支付技術與去中心化金融服務快速普及，為金融產業帶來新的成長動能。這波創新浪潮不僅提升金融服務效率，更創造出嶄新的商業模式與投資機會。

謹慎應對政經變數 均衡配置分散風險

儘管如此，羅世明提醒，投資者仍需留意美國新任總統川普的政策方向，其減稅政策和金融監管措施可能為市場帶來新的變數。此外，貿易摩擦、美國債務上限等問題也需持續關注。

綜觀2025年投資佈局，羅世明建議投資者採取「攻守兼備」的均衡策略。在固定收益方面，可把握當前殖利率處於相對高點的時機，佈局優質債券；股票投資則建議關注受惠於高利率環境與數位轉型的金融科技領域，同時納入具備永續發展優勢的企業。此外，在資產配置上應保持靈活度，適時因應市場變化調整部位。